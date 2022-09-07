Что самое важное в жизни и какая идеальная девушка? Евгений Пустовой рассказал о себе

За логотипом телеканала СТВ скрывается большая команда, которая каждый день старается для своих телезрителей и читателей. Ежедневно выходят в эфир новости, программы и статьи. А генераторы идей для их создания – наши сотрудники. Именно поэтому мы решили немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о команде телеканала «Столичное телевидение». Сегодня мы взяли интервью у ведущего авторской рубрики «Политика без галстуков и купюр» Евгения Пустового.

Фото: страница Евгения Пустового в «ВКонтакте»

Как вы пришли в журналистику? Расскажите свой путь Евгений Пустовой, ведущий:

Я всегда был любознательным. Мне всегда хотелось много чего уметь и знать. Я ведь уже с 10 лет политикой увлекался. Ребята, допустим, любят поиграть, побегать, а я к 21:00 шел смотреть «Панораму». Также я любил политические ток-шоу смотреть. На белорусском медийном пространстве их не было, поэтому смотрел российские программы. Поэтому творчество для меня всегда было близко. Потом я написал первую свою статью, когда учился в каменецкой гимназии. Писал я о том, кем всегда восхищался, восхищаюсь и буду восхищаться. Это мой дедушка-фронтовик. Мне это понравилось, поэтому я стал писать дальше. Работал в районке. Помню у меня даже грамота была за успехи в творчестве. Мне тогда было около 16 лет, а дали мне ее во взрослой категории, тем, кто от 18 лет и старше. Оценили. Спасибо. Поэтому не было сомнений, что я буду поступать на журфак. Но у меня было направление и на исторический факультет. Поэтому сначала я решил поступить на исторический факультет Брестского государственного университета, но потом понял, что все-таки журналистика ближе. Сначала я пробовал себя в районной газете, потом «Кобрин-ТВ» (это и небольшое телевидение, и газета), и так я из печатной журналистики перешел в телевизор. Когда я учился на журфаке заочно, приехали «купцы» из Бреста. И тогда заведующий кафедрой Вячеслав Григорьевич Булацкий горит, мол, вот парень, лучше не найдете. Я туда пошел. Потом заметили дальше. Я в АТН поработал собкором Брестской области. Там я узнал много всего интересного: людей, методы работы от криминальных сюжетов до больших материалов. Но потом потихонечку карабкался по карьерной лестнице. И вот так попал в Минск.

Фото: страница Евгения Пустового в «ВКонтакте»

Как на вас отразились события 2020 года? Евгений Пустовой:

Я знал, что такое будет. Если ты понимаешь в политике, разбираешься и видишь, как все это происходит вокруг, то ты знаешь, чего ожидать. Все страны были раскачаны. Беларусь пока еще оставалась девственным островком политической стабильности, общественного расслабона. И тут все начинается. Все это видели где-то по телевизору, а это тут у нас в действительности. Как на мне они отразились? Я понял, кто рядом со мной, кто настоящий, а кто нет, кто за зарплату, а кто за идею. Как-то даже больше заметили после этих стараний. Но это и профессиональный, и психологический рост. Вместе со страной закалялись и настоящие патриоты. Это и журналисты, и медийные сообщества, и общественники, блогеры те же. Это было похоже на войну, а в окопах понятно, кто свой, а кто чужой.

Фото: страница Евгения Пустового в «ВКонтакте»

В ваш адрес не поступали угрозы после августовских событий? Евгений Пустовой:

Это как аксиома. Сначала я делал просто сюжеты, ведь многие не хотели делать материалы ни про Президента и его деятельность, ни про силовиков. Создавали вакуум, чтобы нависали грозной тучей революции все Telegram-каналы, которые спонсированы и выходили из Польши и Украины. А нашу точку зрения задавливали, не давали возможности ее высказать. Били по центральным каналам и газетам: запугать, купить, захейтить. Допустим, выходит рубрика «Политика без галстуков и купюр» в субботу вечером. А с субботы до четверга поступают угрозы, оскорбления, давление. Когда я в толпе работал, то там тоже неприятно. Были люди, с которыми можно было адекватно беседовать, но у них на все вопросы шаблонные ответы. Досталось и нашему оператору Илье. Ему чуть ли камеру не побили. То есть в любой момент могли подойти и ножом ранить. Мы не думали об этом. Надо же было донести всю правду о невероятных. Не было страшно? Не хотели в милицию обратиться? Евгений Пустовой:

Милиции тогда хватало работы. Оппозиционеры же знали, где мы живем. [Экстремистский ресурс – прим.ред.] была. Там телефоны, адреса. Я был рад, что родственников моих не зацепило. Даже было такое, что перед моим окном повесили бчбшный флаг. Тогда я обратился в ЖКХ – его убрали. В лифте всякую ерунду расклеивали. А чего страшного? Бояться надо было за страну, потому что если бы мы ее потеряли, то потеряли бы и себя, и свое будущее, и свое прошлое. Тогда надо было бояться не потерять страну. Как у вас появилась идея на создание собственной рубрики? Евгений Пустовой:

Политикой я увлекался давно. Предыдущий руководитель говорил, мол, давай создавать что-то новое, развивать политическое вещание и так далее. А после выборов… Знаете, Президент говорил, что в 1990-е власть валялась под ногами, ее надо было просто взять в руки. Такая же ситуация и здесь. Эфир валялся под ногами. Люди, которые клялись в любви к Президенту, через два дня после выборов отказались, предали, начали поливать грязью. А в эфире надо было показывать что-то. Желание работать было, была возможность. И я согласился. То есть бери винтовку и иди на передовую, стреляй. Почему такое название и как это родилось? Вызывает руководитель и говорит: – Ты там хотел что-то делать.

– Да, хотел.

– Так делай!

– А когда?

– Сегодня что-нибудь сделай. А стендап – это не новая форма, поэтому я решил сразу приступить. У меня был тогда костюм, но галстука не было на работе. И я предложил название «Политика без галстуков и купюр». Без галстуков, потому что в то время не было его под рукой, а без купюр, потому что мы говорим, может быть, слишком честно, открыто о том, что творится на наших улицах и в наших головах.

После этого ваши знакомые не отвернулись? Евгений Пустовой:

Это отдельный разговор. Беда в том, что поделили-то Беларусь. Всегда были те люди, которые сторонники Президента. Как в 1994 году было 80 %, так и в 2020-м. А были те, которые вроде довольны политикой, но не знают, чего хотят. Среди моих знакомых тоже были разные люди. Главное, что с родней у меня нет политических разногласий. Кто мне претензии высказывал? Знакомые по учебе на журфаке или бывшие одноклассники. И один раз мне рассказали интересный случай. У нас должна была состояться встреча выпускников. Пишут между собой: – Ну что, Пустового приглашаем?

– Нет, не надо, а то еще с Азаренком придет.

Фото: страница Евгения Пустового в «ВКонтакте»

Люди просто читали какие-то фейковые новости, не складывая факты, не анализируя, делали какие-то выводы, на эмоциях много было всего сделано. С другой стороны, на моей малой родине многие люди поддерживали Президента. Говорили, мол, вы там страну не потеряйте. За чертой города все было более размеренно. Поэтому больших разладов у меня не было. С оппозиционерами я тоже вел диалог. Приведу пример. Возвращался я домой. Я специально возвращался на городском транспорте, а не на машине или такси, чтобы показать, что я вас не боюсь. Они кричали, что сейчас мы голову будем тебе отрезать и так далее. А я не боялся, потому что страна наша, здесь порядок есть, царит закон. И вот один из оппозиционеров спросил: «А с вами можно поговорить?». Я говорю: «Давайте». И он задает вопросы, которые его волнуют, а я ему отвечаю. И он со мной едет до моей остановки, потом выходит со мной из городского автобуса и говорит: «Слушайте, а я думал, что меня ОМОН скрутит». А я отвечаю «За что?» Они думали, что меня охраняли. Нет. Когда человек верит в то, что он делает, когда он понимает, что на стороне правды, то это самая большая сила. Как вы попали в президентский пул? Евгений Пустовой:

Секрет прост: надо любить свою страну, любить свое дело, раздеваться и работать. Для меня вершина политической журналистики – это президентский пул. Наш Президент не закрытый, он же не только ездит по каким-то большим мероприятиям, а он вникает во все. Чтобы работать качественно в президентском пуле, надо понимать, чем живет Беларусь, чем живут белорусы, как работает экономика. И этот багаж знаний, который я потихоньку собирал, слава богу, выстреливает, и он понадобился в работе с Президентом. Президент наш многогранен, он во все вникает. Никто не может ограничиться обычными докладами. Президент знает, вникает, и мы как журналисты тоже должны понимать все эти процессы, которые происходят. А еще для журналиста президентского пула нужно, чтобы всегда были накрахмалены рубашки. На их утюжку, если честно, очень много времени уходит.

Фото: страница Евгения Пустового в «ВКонтакте»

Чем вы занимаетесь в свободное от работы время? Евгений Пустовой:

Свободного времени нет. Оно расписано. Журналистика – это не профессия. Это стиль жизни. Надо выкладываться. Это как с любимой: не те цветы принес – уже что-то не то. Надо всегда умело ухаживать. Вот так же и с журналистикой. Я люблю и физический труд. У меня на малой родине свой проект. Я создаю семейное родовое гнездо. Ты и физически туда вкладываешься. Также я люблю питать интеллект. Это чтение книг. Нравится белорусский театр. И я люблю учиться. Сейчас получаю третье образование. Много времени уходит на подготовку к сессиям. Кстати, учусь я заочно. Также мне нравятся литература, история, религия. Этому всему я уделяю внимание. В чем вы видите свое жизненное предназначение? Евгений Пустовой:

Стать очень примерным мужем и отцом, быть благодарным сыном. Мне также важно принести пользу стране и обществу. В чем моя самая главная жизненная цель? Чтобы прожить, не оставив после себя сломанных цветов, судеб, чтобы после тебя остались только цветущие сады и улыбки на лицах людей.