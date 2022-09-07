«42 года усталости». Фотография мамы двух школьников покорила интернет

Селфи Джени Буколт не оставляет равнодушными родителей, чьи дети снова идут в школу. Мама из Северной Каролины поделилась интересным и забавным взглядом на традиционную тенденцию фотографирования детей в первый школьный день. Как сообщает ABC News, вместо того, чтобы сделать фото своих школьников, Джени Буколт, мама двоих детей и владелица брендингового агентства HAVEN Creative, сделала селфи в солнцезащитных очках и с чёрной табличкой, имитирующей меловые доски, которые популярны в США на детских фотографиях, посвященных возвращению в школу, и поделилась фотографией в Instagram.

Фото: instagram.com/mavenjeni (На розовом листке: «Я люблю учителей моих мальчиков. Это шутка»)

Там, где на доске обычно указывают возраст ребенка, класс и имя учителя, а также любимые занятия, табличка Буколт гласила: «Первый день мамы в школе», а также несколько откровенных признаний, в том числе: «42 года усталости», «Я, скорее всего, забуду про «тематический» день школе», «Я люблю поспать». И последнее, но не менее важное: «Пожалуйста, не зовите меня в волонтёры, но я готова купить вам всё необходимое». «Счастливого возвращения в школу всем родителям школьников. Желаю, чтобы мы не забыли про «тематический» день или случайно не отправили наших детей на автобусную остановку в выходной, или не забыли забрать их из школы», – так Буколт подписала фотографию. «Желаю нам терпения, и давайте одарим друг друга благословением за то, что делаем всё возможное!»

Фото: instagram.com/mavenjeni

Джени Буколт живёт в городе Уокшоу, Северная Каролина, со своим мужем и двумя сыновьями. Она призналась, что этот весёлый пост был вдохновлен её желанием пообщаться с другими родителями и поделиться фрагментом своей реальности. В интервью программе «Доброе утро, Америка» Джени Буколт сказала: «Я подумала, что если я сделаю это весёлое фото, то другие мамы увидят его, посмеются и поймут, что мы все вместе переживаем эти нелёгкие дни. Так что давайте сопереживать друг другу. Когда мы смотрим социальные сети, то видим картинку идеальной жизни. Но это не совсем так. Некоторые люди начинают сравнивать, что у кого-то жизнь идеальнее, чем у них. И мой пост – это возможность сказать «нет», мы все настоящие люди, нам всем нелегко». Буколт добавила, что это не было заранее спланированным проектом. «Пост был сделан в последнюю минуту. Я сделала фото сразу после того, как мои мальчики собрались и были готовы идти в школу, и конечная цель этой фотографии и публикации заключалась в том, чтобы просто найти в себе силы бороться, говоря: «Вот и ещё один год. Надеюсь, я ничего не забыла». Потому что, пытаясь быть и предпринимателем, и женой, и мамой, отдаваясь по полной всему этому, я чувствую, что постоянно где-то что-то упускаю и не всё получается идеально», – объясняет мама и предпринимательница.

Фото: instagram.com/mavenjeni