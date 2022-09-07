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Велосипед на бутылках и баллон на ключах. Мужчина создаёт конструкции, балансируя бытовые предметы

07 сентября 2022 11:44
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Терпеливый художник часами пытается сбалансировать различные несовместимые предметы. Получаются стильные конструкции в духе современного искусства.

Велосипед на бутылках и баллон на ключах. Мужчина создаёт конструкции, балансируя бытовые предметы-1


Фото: Oddity Central

Ван Екунь по образованию электрик. Он увлекается нестандартным хобби – балансирует различные предметы друг на друге, сообщает Oddity Central. В его коллекции громоздкий велосипед, стоящий на стеклянных бутылках, огромный газовый баллон на тоненьких гаечных ключах и многие другие неординарные композиции.

Велосипед на бутылках и баллон на ключах. Мужчина создаёт конструкции, балансируя бытовые предметы-4


Фото: Oddity Central

Мужчина живет в Китае. И благодаря увлекательному хобби у него несколько миллионов подписчиков в социальных сетях. На глазах зрителей Ван не раз разбивал десятки бутылок в попытках их уравновесить. Однако он всегда достигает цели, вне зависимости от потраченного времени и количества попыток. Его конструкции, правда, веселят глаза.

Велосипед на бутылках и баллон на ключах. Мужчина создаёт конструкции, балансируя бытовые предметы-7


Фото: Oddity Central

Кроме этого, мужчина также пробует делать динамические инсталляции – балансировать конструкции с людьми, которые сидят якобы на падающих стульях.

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# Хобби # калейдоскоп # Ван Екунь # Фотофакт

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