Велосипед на бутылках и баллон на ключах. Мужчина создаёт конструкции, балансируя бытовые предметы

Ван Екунь по образованию электрик. Он увлекается нестандартным хобби – балансирует различные предметы друг на друге, сообщает Oddity Central. В его коллекции громоздкий велосипед, стоящий на стеклянных бутылках, огромный газовый баллон на тоненьких гаечных ключах и многие другие неординарные композиции.

Мужчина живет в Китае. И благодаря увлекательному хобби у него несколько миллионов подписчиков в социальных сетях. На глазах зрителей Ван не раз разбивал десятки бутылок в попытках их уравновесить. Однако он всегда достигает цели, вне зависимости от потраченного времени и количества попыток. Его конструкции, правда, веселят глаза.