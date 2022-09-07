Мужчина пролежал на земле 60 часов и стал победителем чемпионата по лени

Мужчина участвовал в странных соревнованиях по ничегонеделанию и смог победить. Он 60 часов просто лежал на земле.

О необычном конкурсе рассказало издание Oddity Central. Недавно в Черногории завершился чемпионат по лежанию. Его цель – провести как можно больше времени в горизонтальном положении. Если вам показалось, что это легко, спешим разочаровать. Со временем человеческие кости и мышцы начинают болеть, а конечности неметь. В конце концов, появляется потребность встать и потянуться.

Однако в 2022 году победитель смог пролежать 60 часов. Мужчину зовут Жарко Пеянович. Журналистам он заявил, что справиться с задачей было совершенно несложно. Всего в конкурсе участвовали десять человек. Главное требование – как можно дольше лежать на земле в одном из парков. Всем разрешили взять с собой телефоны, книги, чтобы чем-то занять себя. Несколько лет назад было введено новое правило, которое позволило участникам ходить в туалет каждые восемь часов.

За победу в конкурсе Жарко получит 350 евро, обед в ресторане, поездку в этническую деревню и участие в рафтинге. Кстати, чемпионат по лежанию был создан, чтобы высмеять стереотип о лени черногорцев.

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