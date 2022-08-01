Прямой эфир

Гуляет с собакой, печёт торты и ухаживает за «балконным» огородом. Как проводит внеэфирное время Юлия Алексеюк?

01 августа 2022 15:10
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За логотипом телеканала СТВ скрывается большая команда, которая каждый день старается для своих телезрителей и читателей. Ежедневно выходят в эфир новости, программы и статьи. А генераторы идей для их создания – наши сотрудники. Именно поэтому мы решили немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о команде телеканала «Столичное телевидение».  

Сегодня мы взяли интервью у ведущей Новостей «24 часа» Юлии Алексеюк.  

Гуляет с собакой, печёт торты и ухаживает за «балконным» огородом. Как проводит внеэфирное время Юлия Алексеюк?-1

Фото: instagram.com/juliaalexeyuk  

Кем вы работали, пока не пришли на телевидение? В какой момент вы поняли, что хотите быть в кадре?  

Юлия Алексеюк, ведущая:  
До того, как жизнь связала меня с телевидением, я работала в совершенно другой сфере: в международной компании, которая занималась грузоперевозками. Мысли о том, чтобы стать ведущей, посещали меня и в детстве, и в более осознанном возрасте, поэтому примерно за 2 года до начала работы на СТВ я прошла курсы телеведущих в Белтелерадиокомпании. В тот момент это было для общего развития с желанием прощупать эту сферу изнутри. Окончив курсы, я еще внутренне не была готова к работе в кадре. Тем более я понимала, что если и начну работу на телевидении, то именно в информационной программе, а на тот момент я была еще слишком молода для того, чтобы зритель мог доверять мне как ведущей.  

Но по прошествии времени мысль о смене сферы деятельности и начале работы на ТВ посещала меня все чаще, и я сделала очень взвешенный, осознанный выбор. И сейчас очень рада, что не побоялась на тот момент выйти из зоны комфорта и изменить свою жизнь. Тем более, что и время тогда было непростое – осень 2020 года.  

Гуляет с собакой, печёт торты и ухаживает за «балконным» огородом. Как проводит внеэфирное время Юлия Алексеюк?-4

Вам по душе больше информационное вещание или развлекательные программы?  

Юлия Алексеюк:  
У меня есть внутреннее ощущение, что информационные программы – это мое. Помимо новостной внешности и голоса мне помогает мое образование: я окончила Академию управления при Президенте по специальности «Государственное управление и право». Имея такую базу, намного проще разбираться в повестке. Что касается развлекательных программ. К программам с песнями и танцами меня не тянет, а вот поработать в качестве ведущей кулинарного шоу было бы очень интересно.  

Гуляет с собакой, печёт торты и ухаживает за «балконным» огородом. Как проводит внеэфирное время Юлия Алексеюк?-7

Фото: instagram.com/juliaalexeyuk  

С какими забавными ситуациями вы сталкивались в работе на телевидении?  

Юлия Алексеюк:  
Когда задают вопрос о таких ситуациях, сразу в голове возникают какие-то технические неполадки в прямом эфире, которые забавными начинают казаться уже после того, как ты их переживешь. Прекращение работы наушника и, соответственно, связи с режиссером, «немой» эфир, слетевший суфлер. Это те моменты, которые закаляют и позволяют проверять человека на умение вести себя в нестандартной ситуации.  

Почему именно СТВ?  

Юлия Алексеюк:  
Когда я пришла работать на СТВ, мне сказали, что здесь работает настоящая команда и очень хороший коллектив. В сказанном я не усомнилась, а сейчас, ощутив это на практике, понимаю, что услышала правду. СТВ – это действительно команда. Сплоченность важна в любой работе, а в таком сложном, напряженном процессе, как подготовка новостей, это играет особую роль. Зритель должен видеть толковый конечный результат, а чтобы этого достичь, нужно быть единым механизмом.  

Гуляет с собакой, печёт торты и ухаживает за «балконным» огородом. Как проводит внеэфирное время Юлия Алексеюк?-10

Фото: instagram.com/juliaalexeyuk  

Что самое сложное в профессии ведущей и что всегда остается за кадром?  

Юлия Алексеюк:  
Отвечая на этот вопрос, скажу: пусть сложности, с которыми мы сталкиваемся, останутся за кадром. Там же, где и работа, которую мы выполняем во внеэфирное время. Нынешнее телевидение – это не говорящие головы, а люди, которые многое могут сделать вне студии. Это, кстати, еще один плюс канала СТВ. Мы умеем работать в разных направлениях и быть взаимозаменяемыми: написать, смонтировать и т. д.  

Какие у вас есть хобби?  

Юлия Алексеюк:  
Я люблю читать, стараюсь чередовать художественную литературу и книги по саморазвитию. Обожаю готовить, в том числе и профессиональные десерты. Вышиваю крестиком. Выращиваю комнатные растения, а в этом году у меня появился еще и «балконный» огород, который, кстати, дал свои плоды: помидоры черри, всегда на столе свежие базилик и мята. Провожу время со своей любимой собакой.  

Гуляет с собакой, печёт торты и ухаживает за «балконным» огородом. Как проводит внеэфирное время Юлия Алексеюк?-13

Фото: instagram.com/juliaalexeyuk  

Что вас успокаивает после тяжелого рабочего дня?  

Юлия Алексеюк:  
Занятие тем, что люблю (перечислила выше). Если в голове много мыслей по поводу того, как поступить или преодолеть трудности, то устраиваю пешие прогулки. Мой рекорд пока – 24 километра. Напряжение переходит с головы в ноги, и ответы на вопросы находишь очень быстро. А после вечерних эфиров сажусь в машину, включаю музыку, еду по ночному Минску и улыбаюсь, радуясь тому, как чувство удовлетворения от проделанной работы разливается внутри.  

Дайте, пожалуйста, несколько советов начинающим журналистам  

Юлия Алексеюк:  
Слушать себя, свое сердце. Свою формулу уже вывела: если я уверена в выборе направления пути движения по жизни, то советы мне не нужны. Ну а уже выбрав дорогу, нужно уметь прислушиваться к тем, кто разбирается в чем-то лучше тебя, и с благодарностью перенимать опыт профессионалов.  

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