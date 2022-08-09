На вопросы о любимом занятии отвечает: «Жизнь». Что ещё интересного скрывает Александр Меженный?

За логотипом телеканала СТВ скрывается большая команда, которая каждый день старается для своих телезрителей и читателей. Ежедневно выходят в эфир новости, программы и статьи. А генераторы идей для их создания – наши сотрудники. Именно поэтому мы решили немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о команде телеканала «Столичное телевидение». Сегодня мы взяли интервью у ведущего программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Александра Меженного.



Фото: instagram.com/a.mezhenny

С чего начался ваш журналистский путь? Александр Меженный, ведущий:

Однажды я проснулся! Если серьезно, путь начался с того момента, когда я почувствовал, что мне есть что сказать и есть чем поделиться. Остальное – уже технические моменты. Я стал появляться на различных телеканалах в качестве гостя, эксперта, хореографа, постановщика, автора и ведущего рубрики, а потом, буквально в течение одного месяца, меня пригласили на запись новогодней программы СТВ в качестве ведущего и ведущим в программу «Утренняя почта» на РТР-Беларусь. Причем это все как-то внахлест шло. Мы записали первые выпуски «Утренней почты», которые на экран вышли уже после новогоднего эфира на СТВ, хотя записаны были раньше. И тут же мне поступило предложение стать ведущим утреннего эфира на СТВ. Тогда передача называлась «Утро. Студия хорошего настроения».

Как начинается утро мужчины-ведущего? Александр Меженный:

Хотел бы я ответить: «С зарядки!», но предпочитаю быть честным. Конечно же, «Утро» начинается с вечера, когда ты знакомишься со сценарием, отсматриваешь какие-то видео по теме программы, знакомишься с гостем, который придет в студию. Потом пару часов сна (больше не всегда получается), стакан воды, фрукты на завтрак, кофе в термокружку. И вперед! Если позволяет время, люблю минуточек на 10 с кофе задержаться у камина, это более атмосферно, чем кофе за рулем, но не всегда получается.



Фото: instagram.com/a.mezhenny

Как вы находите темы и гостей для эфира? Александр Меженный:

Ведущие «Нового утра» всегда открыты для контакта. Говорю про себя и про моих коллег совершенно уверенно. Достаточно часто люди пишут и просят осветить какую-то тему либо озвучивают инфоповод, который ложится в основу программы либо становится лейтмотивом для приглашения тех или иных гостей. Но основная и главная нагрузка по подготовке программы, написанию сценариев, приглашению гостей и так далее ложится на героические плечи нашей команды. Это те люди, которых не видно в кадре, но без них программа невозможна: сценаристы, редакторы, администраторы, любимое руководство, технические службы, звукорежиссеры, операторы, режиссеры монтажа и многие другие. Что самое сложное в вашей профессии? Александр Меженный:

Горящий глаз при любых обстоятельствах – то, к чему надо стремиться и на что всегда должны быть силы. Ведущий ведет за собой, а не плетется в хвосте. Сила духа, конструктивный позитив, созидательная энергия и уверенность. Быть честным в выражении всех вышеперечисленных эмоциональных состояний и не перегореть. Это если не самое сложное, то в любом случае то, без чего не обойтись в нашем деле. Ну а еще вещи для эфира сложно подбирать, форму физическую поддерживать, не есть на ночь... «Думаете, нам, царям, легко?»

Александр Меженный в кадре и за кадром – разные люди? Почему? Александр Меженный:

Александр Меженный, всегда в кадре! Уходя за кулисы, артист не расслабляется, всегда готов выйти на бис и всегда в форме. Я не надеваю маску, когда появляюсь в кадре, ведущий – мое естественное состояние, и мне в нем комфортно.

Фото: instagram.com/a.mezhenny