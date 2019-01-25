Что публиковали участники и гости ЧЕ по фигурному катанию. Репортаж из соцсетей

В Минске в самом разгаре чемпионат Европы по фигурному катанию, на который приехали сильнейшие спортсмены.

Уже были разыграны медали в парном катании, на очереди – произвольная программа у женщин и мужчин, а также танцы на льду.

Многие именитые фигуристы и тренеры рассказали, что турнир в Минске – это праздник спорта, организованный на высочайшем уровне. Легендарный тренер Татьяна Тарасова отметила, что ей очень нравится в Минске, и поблагодарила белорусов за любовь к фигурному катанию.

В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы посмотрели, что публиковали участники и гости чемпионата Европы по фигурному катанию.