Прямой эфир

Тренер Александр Жулин примерил белорусские валенки и рассказал об ожиданиях от ЧЕ

23 января 2019 16:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Валенки – шутя – примеряет Александр Жулин, известный российский фигурист, а ныне тренер. Эта поездка в Беларусь уж точно будет ассоциироваться с обувью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Русская дюймовочка» Алина Загитова в Минске оправдает надежды России?

Тренер Александр Жулин примерил белорусские валенки и рассказал об ожиданиях от ЧЕ-1

Тренер Александр Жулин примерил белорусские валенки и рассказал об ожиданиях от ЧЕ-3

Еще бы! В Минск один из его подопечных бороться за золото прилетел… без коньков. Чемодан остался в московском аэропорту.

Тренер Александр Жулин примерил белорусские валенки и рассказал об ожиданиях от ЧЕ-6

Ситуация вроде бы благополучно разрешилась, потому тренер, который на этот чемпионат привез сразу три пары из России, Испании и Беларуси, надеется на компенсацию в виде медалей своих подопечных. А в том, что этот нюанс будет единственным, даже не сомневается.

Кто выиграет чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске? Мнение Елизаветы Туктамышевой

Тренер Александр Жулин примерил белорусские валенки и рассказал об ожиданиях от ЧЕ-9

Александр Жулин, тренер по фигурному катанию (Россия):
У вас был уже прекрасный опыт проведения хоккейного чемпионата мира. Раз уж вы такой форум провели, я надеюсь, чемпионат Европы проведете в самом лучшем виде. Потому что Минск – очень красивый город. И то, что я слышал уже по отзывам иностранцев: их все устраивает. Очень все нравится.

# Фигурное катание # Александр Жулин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Церемония открытия ЧЕ по фигурному катанию в Минске. Рассказываем о фишках мероприятия
23 января 2019 14:00

Церемония открытия ЧЕ по фигурному катанию в Минске. Рассказываем о фишках мероприятия

«Русская дюймовочка» Алина Загитова в Минске оправдает надежды России?
23 января 2019 13:59

«Русская дюймовочка» Алина Загитова в Минске оправдает надежды России?

«Я думаю, этот чемпионат будет очень успешным»: Минск принимает сильнейших фигуристов Европы
23 января 2019 11:06

«Я думаю, этот чемпионат будет очень успешным»: Минск принимает сильнейших фигуристов Европы