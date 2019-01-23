Тренер Александр Жулин примерил белорусские валенки и рассказал об ожиданиях от ЧЕ
Новости Беларуси. Валенки – шутя – примеряет Александр Жулин, известный российский фигурист, а ныне тренер. Эта поездка в Беларусь уж точно будет ассоциироваться с обувью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Русская дюймовочка» Алина Загитова в Минске оправдает надежды России?
Еще бы! В Минск один из его подопечных бороться за золото прилетел… без коньков. Чемодан остался в московском аэропорту.
Ситуация вроде бы благополучно разрешилась, потому тренер, который на этот чемпионат привез сразу три пары из России, Испании и Беларуси, надеется на компенсацию в виде медалей своих подопечных. А в том, что этот нюанс будет единственным, даже не сомневается.
Кто выиграет чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске? Мнение Елизаветы Туктамышевой
Александр Жулин, тренер по фигурному катанию (Россия):
У вас был уже прекрасный опыт проведения хоккейного чемпионата мира. Раз уж вы такой форум провели, я надеюсь, чемпионат Европы проведете в самом лучшем виде. Потому что Минск – очень красивый город. И то, что я слышал уже по отзывам иностранцев: их все устраивает. Очень все нравится.