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Татьяна Тарасова на ЧЕ в Минске: «Меня можно удивить»

23 января 2019 20:11
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Новости Беларуси. Почти 150 спортсменов прибыли на чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Спортсмены уже выступили с короткой программой, 25 января состоится выступление с произвольной программой. Из знаменитостей на трибунах «Минск-Арены» можно заметить легендарного тренера Татьяну Тарасову.

Татьяна Тарасова на ЧЕ в Минске: «Меня можно удивить» -1

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР, заслуженный деятель искусств России:
Меня можно удивить. Не так легко, конечно, просто я очень много видела потрясающих программ, которые оставили в моей жизни неизгладимые впечатления, и сама ставила.

Татьяна Тарасова на ЧЕ в Минске: «Меня можно удивить» -4

Спасибо вам большое за то, что у вас в стране есть такой интерес. Мы народ близкий друг другу, любящий друг друга, и нам очень у вас нравится.

Татьяна Тарасова на ЧЕ в Минске: «Меня можно удивить» -7

Первый раз я была здесь, когда проводился чемпионат мира среди юниоров, поэтому я второй раз в Минске с удовольствием.

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# Фигурное катание # Татьяна Тарасова # Фотофакт

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