Татьяна Тарасова на ЧЕ в Минске: «Меня можно удивить»

Новости Беларуси. Почти 150 спортсменов прибыли на чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Татьяна Тарасова поделилась трогательным фото с Алиной Загитовой с чемпионата Европы Спортсмены уже выступили с короткой программой, 25 января состоится выступление с произвольной программой. Из знаменитостей на трибунах «Минск-Арены» можно заметить легендарного тренера Татьяну Тарасову.

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР, заслуженный деятель искусств России:

Меня можно удивить. Не так легко, конечно, просто я очень много видела потрясающих программ, которые оставили в моей жизни неизгладимые впечатления, и сама ставила.

Спасибо вам большое за то, что у вас в стране есть такой интерес. Мы народ близкий друг другу, любящий друг друга, и нам очень у вас нравится.