24-летнюю девушку парализовало после того, как она погладила кошку

Новости Великобритании. Врачи полагают, что девушку парализовало из-за болезни, которую передала ей кошка. По информации Daily Mail, в 2014 году во время отдыха в Португалии 24-летняя Джемма Берч из английского города Саутпорт привязалась к бездомной кошке, которой позже дала кличку Катарина. Однако в последний день отдыха девушка почувствовала себя плохо и Джемма потеряла сознание в самолете по пути домой. Как только самолет приземлился, ее доставили в больницу. Анализы показали, что у девушки в организме обнаружены кампилобактерии, которые обычно встречаются в сырой курятине. Врачи поставили ей диагноз «тяжелое пищевое отравление», однако девушка заявила, что ест только растительную пищу и рыбу. Позже она призналась, что погладила бездомную кошку, которая, вероятно, и была переносчиком этих бактерий. Девушку выписали через неделю.

Спустя время Джемма проснулась среди ночи. Ее отец срочно доставил в больницу, там девушке поставили диагноз «синдром Гийена-Барре». Берч парализовало ниже бедер. Она долго проходила курс реабилитации, пока не научилась ходить заново. Она вернулась к своей прежней жизни только через 14 месяцев после инцидента. «В июле 2014 года я поехала в отпуск в Португалию и влюбилась в эту бездомную кошку, которую мы назвали Катариной», – рассказывала Берч. «Кошка ходила за нами повсюду, и мы впускали ее в наш номер. Я гладила ее и кормила молоком». «Это была серьезная пищевая реакция, но я заразилась от кошки. Скорее всего, она рылась в мусорных баках и там подхватила эту инфекцию». Чем можно заразиться от домашних животных? Разбираемся со специалистом (читать далее). «Я становилась все слабее и слабее, но врачи просто сказали, что это реакция организма на болезнь и что постельный режим поможет мне почувствовать себя лучше». Девушка думала, что она уже на пути к выздоровлению, однако ее здоровье резко ухудшилось, когда она не смогла устоять на ногах. Она дважды посещала своего врача, который настаивал, что это пищевое отравление. «Среди ночи я упала с кровати, потому что не чувствовала ног», – сказала она. «Когда я села, то поняла, что не чувствую ковра под ногами. Я стала царапать ноги, но ничего не чувствовала. Одна царапина стала кровоточить, а я ничего не чувствовала».

«Находясь в приемном покое больницы, я искала в интернете «пищевое отравление, онемение, слабость», и мне выдало, что это синдром Гийена-Барре. Я показала это отцу. Врачи в больнице согласились с этим, и анализы доказали наличие данного синдрома. На следующий день меня парализовало ниже бедер. Я ничего не могла делать сама». Берч была переведена в реабилитационную больницу, где она провела четыре месяца, научившись заново ходить.