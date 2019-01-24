Прямой эфир

Деликатесы с пометкой «спорт». Где живут и что едят фигуристы в Минске?

24 января 2019 17:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Этот чемпионат Европы по фигурному катанию уж точно войдёт в историю, хотя бы своими масштабами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 100 сильнейших фигуристов континента приехали из более чем 30 стран.

«Мы с тренерами решили, что мне нужно развиваться». Алина Загитова довольна первым выступлением на ЧЕ

Первый соревновательный день принёс и первые спортивные результаты. Среди спортивных пар лидируют французы Морган Сипре и Ванесса Джеймс. А вот сильнейшей во время короткой программы среди женщин стала Алина Загитова.

Деликатесы с пометкой «спорт». Где живут и что едят фигуристы в Минске?-1

Деликатесы с пометкой «спорт». Где живут и что едят фигуристы в Минске?-3

Чтобы результаты были действительно стоящие и условия для отдыха соответствующие. Проживают спортсмены и тренеры вот в этой гостинице.

Как судьи оценивают выступления фигуристов? Разбираемся с рефери Екатериной Серовой

Питание круглосуточное. Даже деликатесы в меню с пометкой «спорт».

Деликатесы с пометкой «спорт». Где живут и что едят фигуристы в Минске?-6

Алексей Подоматько, управляющий гостиницей:
Разрабатывается специальное спортивное меню, чтобы не было жирного питания, то есть специальное питание для спортсменов. Есть питание, которое разрабатывается для соревновательного периода, оно более калорийное.
Чемпионат Европы – для нас это генеральная репетиция для проведения II Европейских игр.

Деликатесы с пометкой «спорт». Где живут и что едят фигуристы в Минске?-9

# Фигурное катание # Алексей Подоматько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Миша Коляда не позволил Фернандесу устроить в Минске «ураган»
24 января 2019 14:53

Миша Коляда не позволил Фернандесу устроить в Минске «ураган»

Алексей Ягудин о ЧЕ в Минске: «Это действительно подарок»
24 января 2019 14:24

Алексей Ягудин о ЧЕ в Минске: «Это действительно подарок»

Яков Зенько о ЧЕ по фигурному катанию: Я чувствовал ответственность, но я с ней не справился
24 января 2019 14:07

Яков Зенько о ЧЕ по фигурному катанию: Я чувствовал ответственность, но я с ней не справился