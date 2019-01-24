Деликатесы с пометкой «спорт». Где живут и что едят фигуристы в Минске?

Новости Беларуси. Этот чемпионат Европы по фигурному катанию уж точно войдёт в историю, хотя бы своими масштабами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 100 сильнейших фигуристов континента приехали из более чем 30 стран.

«Мы с тренерами решили, что мне нужно развиваться». Алина Загитова довольна первым выступлением на ЧЕ

Первый соревновательный день принёс и первые спортивные результаты. Среди спортивных пар лидируют французы Морган Сипре и Ванесса Джеймс. А вот сильнейшей во время короткой программы среди женщин стала Алина Загитова.