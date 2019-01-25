Названа самая полезная для здоровья человека рыба

Новости России. Российские учёные выяснили, что самой полезной рыбой является боганидский голец, обитающий в сибирских озёрах.

Как сообщает РИА Новости, исследователи узнали, что именно в этом виде рыб содержится множество полезных микроэлементов, в числе которых значительное количество омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. Отмечается, что гольцы не слишком распространены, поэтому вылавливать их в таком количестве, чтобы хватало всем желающим, невозможно.

С другой стороны, дальневосточная сардина (сардина иваси) в полезности почти не уступает гольцам, а их численность намного выше. К слову, эта сардина является важной промысловой рыбой и была весьма популярна в СССР из-за своей полезности и доступности.

Летом 2018 года своими достижениями похвастались белорусские учёные.