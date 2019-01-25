Прямой эфир

Названа самая полезная для здоровья человека рыба

25 января 2019 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Российские учёные выяснили, что самой полезной рыбой является боганидский голец, обитающий в сибирских озёрах.  

Как сообщает РИА Новости, исследователи узнали, что именно в этом виде рыб содержится множество полезных микроэлементов, в числе которых значительное количество омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. Отмечается, что гольцы не слишком распространены, поэтому вылавливать их в таком количестве, чтобы хватало всем желающим, невозможно.  

С другой стороны, дальневосточная сардина (сардина иваси) в полезности почти не уступает гольцам, а их численность намного выше. К слову, эта сардина является важной промысловой рыбой и была весьма популярна в СССР из-за своей полезности и доступности.  

Летом 2018 года своими достижениями похвастались белорусские учёные.  

Научные сотрудники разработали «биоплёнку» для сохранения свежести продуктов – подробнее здесь.  

# Ученые # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
«Какие вы счастливые». Домрачева и Бьорндален впервые посетили соревнования по горнолыжному спорту
25 января 2019 13:33

«Какие вы счастливые». Домрачева и Бьорндален впервые посетили соревнования по горнолыжному спорту

«Должен быть не сильно большой мороз». Скульптор по льду рассказал о своей работе
25 января 2019 13:30

«Должен быть не сильно большой мороз». Скульптор по льду рассказал о своей работе

Ледовые и снежные скульптуры, пиротехническое шоу, чай на травах: Ботанический сад приглашает на фестиваль 26 января
25 января 2019 11:43

Ледовые и снежные скульптуры, пиротехническое шоу, чай на травах: Ботанический сад приглашает на фестиваль 26 января