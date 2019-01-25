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«Мы сделали без ошибок всё». Белорусы Кубликова и Гулицкий квалифицировались в произвольную программу на ЧЕ в Минске

25 января 2019 13:47
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Новости Беларуси. Белорусская танцевальная пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий квалифицировались в произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы сделали без ошибок всё». Белорусы Кубликова и Гулицкий квалифицировались в произвольную программу на ЧЕ в Минске-1

«Мы сделали без ошибок всё». Белорусы Кубликова и Гулицкий квалифицировались в произвольную программу на ЧЕ в Минске-3

«Мы сделали без ошибок всё». Белорусы Кубликова и Гулицкий квалифицировались в произвольную программу на ЧЕ в Минске-5

«Мы сделали без ошибок всё». Белорусы Кубликова и Гулицкий квалифицировались в произвольную программу на ЧЕ в Минске-7

По итогам выступления наши спортсмены набрали 57,08 балла, показав свой лучший результат в сезоне. Уже завтра, 26 января, дуэты разыграют комплект медалей. На льду «Минск-Арены» пары будут выступать с произвольной программой.

«Мы сделали без ошибок всё». Белорусы Кубликова и Гулицкий квалифицировались в произвольную программу на ЧЕ в Минске-10

Анна Кубликова, участник чемпионата Европы по фигурному катанию (Беларусь):
Безумное счастье почувствовала, потому что сделала всё, что могу, не помешали нервы. И эта поддержка… Просто счастлива была.

«Мы сделали без ошибок всё». Белорусы Кубликова и Гулицкий квалифицировались в произвольную программу на ЧЕ в Минске-13

Юрий Гулицкий, участник чемпионата Европы по фигурному катанию (Беларусь):
Тоже такие эмоции счастливые, что мы сделали без ошибок всё. Всё, в принципе, получилось. Всё спокойно было, спокойно мы откатались. Довольны.

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А тем временем уже известны первые победители турнира. 24 января золото выиграла французская пара Морган Сипре и Ванесса Джеймс. У мужчин после короткой программы лидирует Михаил Коляда, в тройке призеров также Александр Самарин и Хавьер Фернандес. Белорус Яков Зенько расположился на 30-м месте.

«Мы сделали без ошибок всё». Белорусы Кубликова и Гулицкий квалифицировались в произвольную программу на ЧЕ в Минске-16

Ну а пока фигуристы по достоинству оценивают качество минского льда, болельщики наслаждаются красочным и ярким шоу.

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Вечером 25 января произвольную программу представят женщины. Лидирует знаменитая россиянка Алина Загитова. На второй позиции Софья Самодурова, замыкает тройку Алексия Паганини из Швейцарии. А вот мужчины разыграют медали в одиночном катании завтра.

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«Мы сделали без ошибок всё». Белорусы Кубликова и Гулицкий квалифицировались в произвольную программу на ЧЕ в Минске-19

«Мы сделали без ошибок всё». Белорусы Кубликова и Гулицкий квалифицировались в произвольную программу на ЧЕ в Минске-21

Завершится форум 27 января. На льду «Минск-Арены» состоится масштабное гала-представление.

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«Мы сделали без ошибок всё». Белорусы Кубликова и Гулицкий квалифицировались в произвольную программу на ЧЕ в Минске-24

«Мы сделали без ошибок всё». Белорусы Кубликова и Гулицкий квалифицировались в произвольную программу на ЧЕ в Минске-26

# Фигурное катание # Анна Кубликова # Юрий Гулицкий # Фотофакт

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