Белорусский скульптор съездил на остров к Ричарду Брэнсону и подарил ему фигурку

Новости Беларуси. Минский скульптор Станислав Никонович посетил личный остров предпринимателя Ричарда Брэнсона, чтобы подарить британцу его уменьшенную копию. В середине октября Никонович опубликовал в Instagram короткие видеоролики, на которых запечатлён процесс создания очередной фигурки. Вскоре фанаты скульптора догадались, что новая скульптура предназначается основателю корпорации Virgin Group. Поклонники творчества 29-летнего белоруса знают о его принципе вручать свои скульптуры тем, кого они изображают. Плохо знающие Станислава усомнились бы в возможности его встречи с Брэнсоном. Однако скульптор уже дарил свои творения Сергею Шнурову, Владимиру Познеру, Борису Гребенщикову, Джону Макафи, Джонни Деппу и многим менее известным людям. Во время интервью Познеру подарили белорусские носки. И вот как он отреагировал

Фото: instagram.com/nikonovich.studio

13 ноября Никонович поделился в соцсетях фотографиями, на которых он вручает мини-Брэнсона настоящему Брэнсону. Более того, встреча произошла прямо на острове Некер, который Ричард купил в свои 28 лет. «Огромное спасибо сэру Ричарду Брэнсону за его пример, энергию и честь посетить его в одном из самых замечательных мест, какие я когда-либо я видел», – поблагодарил Станислав.

Фото: instagram.com/nikonovich.studio

Судя по фотографиям, все приятно провели время, а британский предприниматель остался доволен подарком. Комментаторы поздравили минчанина и пожелали дальнейших успехов. «Стас, ты вышел на межгалактическую орбиту! Фантастика!», «Класс! Ты большой молодец! С таким настроем можно любые горы свернуть», «Поздравляю! Ещё одна цель достигнута», «Стас, вы делаете нечто невообразимо крутецкое! Пхоже, что надо новое шоу на ютюбе про такие путешествия к мечте! 99% такого там ещё нет, и оно взлетит! Желаю вам сил, позитивной энергии и море вдохновения! Ну, и попутного ветра!».

Фото: instagram.com/nikonovich.studio

Никонович начал увлекаться лепкой примерно в 21 год. Хотя молодой человек не учился мастерству скульптора, его работы получались довольно интересными. Через некоторое время Станислав смог продать одну из скульптур. Так хобби превратилось в дополнительный источник дохода. Свои фигурки белорусский скульптор отправляет по всему миру, так что их можно встретить и в глубинках России, и в Африке. В дальнейших планах у Никановича подарить свои работы Евгению Чичваркину и даже Илону Маску.

Фото: instagram.com/nikonovich.studio