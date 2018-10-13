«Я никогда ничего подобного не делал»: Владимир Познер о роли Чтеца в спектакле «Чёрт, солдат и скрипка»

Новости Беларуси. Владимир Познер в роли Чтеца в спектакле по мотивам «Истории солдата» хотя и в привычных декорациях, в импровизированной телестудии, но на большой сцене впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Познер, телеведущий:

Я никогда ничего подобного не делал. Хотя мне предлагали неоднократно, когда я был молодым, сниматься в кино. Мы, конечно, волнуемся. Посмотрите: никто из нас не является профессиональным актером. Мы все вроде играем какую-то роль. Для нас это неожиданно.