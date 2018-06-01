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Белорусский скульптор создал глиняную фигурку Джонни Деппа и лично подарил её актёру

01 июня 2018 14:49
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Новости Беларуси. Белорусский скульптор создал глиняную фигурку Джонни Деппа и лично вручил её актёру.  

Белорусский скульптор создал глиняную фигурку Джонни Деппа и лично подарил её актёру-1

Фото: instagram.com/stas_mgh  

На днях Депп вместе со своей группой Hollywood Vampires приезжал в Россию, где у него были концерты.

Актёр узнал, что белорус Стас Никонович хочет с ним встретиться и вручить ему фигурку. Встреча состоялась в Москве.  

Белорусский скульптор создал глиняную фигурку Джонни Деппа и лично подарил её актёру-4

Фото: instagram.com/stas_mgh  

«Спасибо, Никонович! Иногда в этом бизнесе можно встретить действительно классных людей. Недавно мы узнали о талантливом скульпторе, который живёт в Беларуси. Он создал эти замечательные скульптуры Джонни Деппа и Кайлера Кларка, мы встретились с ним в Москве. Это действительно одна из крутейших вещей, которые я когда-либо видел. Спасибо, парень. Твоя работа просто невероятная!», – написал Депп в Instagram группы.  

Белорусский скульптор создал глиняную фигурку Джонни Деппа и лично подарил её актёру-7

Фото: instagram.com/stas_mgh  

Сам скульптор рассказал, что несколько лет назад поставил себе цель сделать фигурку звезды «Пиратов Карибского моря» и лично подарить её ему.  

Белорусский скульптор создал глиняную фигурку Джонни Деппа и лично подарил её актёру-10

Фото: instagram.com/stas_mgh  

«Даже не знаю что сказать... 4 месяца работы, 3 года визуализации, 400 гр. полимерной глины, 3 гр. серебра, кусочек дерева, несколько отзывчивых людей, щепотка везения ииии... Цель достигнута и перестигнута! Нужно ставить новую!», – поделился радостной новостью скульптор в Instagram.  

Белорусский скульптор создал глиняную фигурку Джонни Деппа и лично подарил её актёру-13

Фото: instagram.com/stas_mgh  

Стоит отметить, что фигурки обычно составляют около 20 сантиметров в высоту. 

Для талантливого белорусского скульптора это далеко не первая встреча со знаменитостью. Ранее Стас изготавливал фигурки журналиста Владимира Познера, участников группы «Би-2» Лёвы и Шуры, музыканта Сергея Шнурова.  

Некоторое время назад мы рассказывали об авторе скульптур в минском метро Максиме Петруле.

Пассажир может почувствовать себя в музее (читать далее). 

# Звезды # калейдоскоп # Джонни Депп # Стас Никонович # Кайлер Кларк # Владимир Познер # Сергей Михалок # Лёва Би-2 # Шура Би-2 # Сергей Шнуров

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