Белорусский скульптор создал глиняную фигурку Джонни Деппа и лично подарил её актёру

Новости Беларуси. Белорусский скульптор создал глиняную фигурку Джонни Деппа и лично вручил её актёру.

Фото: instagram.com/stas_mgh

На днях Депп вместе со своей группой Hollywood Vampires приезжал в Россию, где у него были концерты. Актёр узнал, что белорус Стас Никонович хочет с ним встретиться и вручить ему фигурку. Встреча состоялась в Москве.

Фото: instagram.com/stas_mgh

«Спасибо, Никонович! Иногда в этом бизнесе можно встретить действительно классных людей. Недавно мы узнали о талантливом скульпторе, который живёт в Беларуси. Он создал эти замечательные скульптуры Джонни Деппа и Кайлера Кларка, мы встретились с ним в Москве. Это действительно одна из крутейших вещей, которые я когда-либо видел. Спасибо, парень. Твоя работа просто невероятная!», – написал Депп в Instagram группы.

Фото: instagram.com/stas_mgh

Сам скульптор рассказал, что несколько лет назад поставил себе цель сделать фигурку звезды «Пиратов Карибского моря» и лично подарить её ему.

Фото: instagram.com/stas_mgh

«Даже не знаю что сказать... 4 месяца работы, 3 года визуализации, 400 гр. полимерной глины, 3 гр. серебра, кусочек дерева, несколько отзывчивых людей, щепотка везения ииии... Цель достигнута и перестигнута! Нужно ставить новую!», – поделился радостной новостью скульптор в Instagram.

Фото: instagram.com/stas_mgh