Белорусский скульптор создал глиняную фигурку Джонни Деппа и лично подарил её актёру

Новости Беларуси. Белорусский скульптор создал глиняную фигурку Джонни Деппа и лично вручил её актёру.
Новости Беларуси. Белорусский скульптор создал глиняную фигурку Джонни Деппа и лично вручил её актёру.
Фото: instagram.com/stas_mgh
На днях Депп вместе со своей группой Hollywood Vampires приезжал в Россию, где у него были концерты.
Актёр узнал, что белорус Стас Никонович хочет с ним встретиться и вручить ему фигурку. Встреча состоялась в Москве.
Фото: instagram.com/stas_mgh
«Спасибо, Никонович! Иногда в этом бизнесе можно встретить действительно классных людей. Недавно мы узнали о талантливом скульпторе, который живёт в Беларуси. Он создал эти замечательные скульптуры Джонни Деппа и Кайлера Кларка, мы встретились с ним в Москве. Это действительно одна из крутейших вещей, которые я когда-либо видел. Спасибо, парень. Твоя работа просто невероятная!», – написал Депп в Instagram группы.
Фото: instagram.com/stas_mgh
Сам скульптор рассказал, что несколько лет назад поставил себе цель сделать фигурку звезды «Пиратов Карибского моря» и лично подарить её ему.
Фото: instagram.com/stas_mgh
«Даже не знаю что сказать... 4 месяца работы, 3 года визуализации, 400 гр. полимерной глины, 3 гр. серебра, кусочек дерева, несколько отзывчивых людей, щепотка везения ииии... Цель достигнута и перестигнута! Нужно ставить новую!», – поделился радостной новостью скульптор в Instagram.
Фото: instagram.com/stas_mgh
Стоит отметить, что фигурки обычно составляют около 20 сантиметров в высоту.
Для талантливого белорусского скульптора это далеко не первая встреча со знаменитостью. Ранее Стас изготавливал фигурки журналиста Владимира Познера, участников группы «Би-2» Лёвы и Шуры, музыканта Сергея Шнурова.
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