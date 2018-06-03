Во время интервью Познеру подарили белорусские носки. И вот как он отреагировал

Новости Беларуси. Красные носки как часть образа. Юлия Огнева поговорила с журналистом Владимиром Познером, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Познер: Красные носки я очень люблю. Я сам себе покупаю одежду. И никогда не думаю над образом. Но он возник.

Юлия Огнева: Я знаю, что носки вы покупаете определенного бренда.

Юлия Огнева: Вас ни с кем не перепутаешь. Это точно.

Юлия Огнева:

Но позвольте сделать вам подарок. Я не знаю, насколько такой подарок является частым. Но Беларусь славится чулочно-носочными изделиями. Это совершенно точно. Не знаю, будете ли вы их носить, но, как вариант, они могут быть частью или началом коллекции.

Владимир Познер:

Спасибо огромное! Они чуть-чуть с оттенком коралла (улыбается).

Юлия Огнева:

И вот еще, смотрите. Это, вы не поверите, тоже носки.

Владимир Познер:

Ну почему не поверю. Тоже красные?

Юлия Огнева:

Нет, к сожалению или к счастью.

Владимир Познер:

Ну как это так! (улыбается)