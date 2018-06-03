Во время интервью Познеру подарили белорусские носки. И вот как он отреагировал

Новости Беларуси. Красные носки как часть образа. Юлия Огнева поговорила с журналистом Владимиром Познером, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Красные носки как часть образа. Юлия Огнева поговорила с журналистом Владимиром Познером, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Владимир Познер:
Красные носки я очень люблю. Я сам себе покупаю одежду. И никогда не думаю над образом. Но он возник.
Юлия Огнева:
Вас ни с кем не перепутаешь. Это точно.
Владимир Познер:
Ну я надеюсь.
Юлия Огнева:
Я знаю, что носки вы покупаете определенного бренда.
Владимир Познер:
Да.
Юлия Огнева:
Но позвольте сделать вам подарок. Я не знаю, насколько такой подарок является частым. Но Беларусь славится чулочно-носочными изделиями. Это совершенно точно. Не знаю, будете ли вы их носить, но, как вариант, они могут быть частью или началом коллекции.
Владимир Познер:
Спасибо огромное! Они чуть-чуть с оттенком коралла (улыбается).
Юлия Огнева:
И вот еще, смотрите. Это, вы не поверите, тоже носки.
Владимир Познер:
Ну почему не поверю. Тоже красные?
Юлия Огнева:
Нет, к сожалению или к счастью.
Владимир Познер:
Ну как это так! (улыбается)
Юлия Огнева:
Здесь носки белого цвета.
Владимир Познер:
Для тенниса, да?
Юлия Огнева:
Да. С белорусским узором. Мы очень надеемся, что они вам пригодятся.
Владимир Познер:
Спасибо большое, тронут.
Юлия Огнева:
Спасибо.
Большое интервью Владимира Познера программе «Неделя» читайте здесь