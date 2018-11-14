Он смотрит футбол без шляпы. Сын Михаила Боярского показал редкое фото отца

На фото знаменитый актер смотрит футбол – игру клуба «Зенит», за который уже много лет болеет Боярский.

Матч актер смотрит через интернет, а Сергей Боярский отмечает, что в центре города с ним часто бывают проблемы. Сын знаменитого актера рассказал, что отец сетует на то, что жителям Санкт-Петербурга не могут показать игру «любимой команды по телевизору».