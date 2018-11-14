В честь юбилея принца Чарльза появились его фото с сыновьями, их жёнами и детьми

Новости Великобритании. К юбилею принца Чарльза – сыну королевы исполняется 70 лет – появились его новые фото вместе с семьей. Снимки были опубликованы в официальном Twitter-аккаунте Кларенс Хаус. Снимки были сделаны в саду резиденции, где живет принц Чарльз вместе со второй супругой Камиллой Паркер-Боулз.

Фото: twitter.com/clarencehouse Вместе с ними на фотографии запечатлены и сыновья Чарльза вместе с семьями. На снимке принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми – Джорджем, Шарлоттой и Луи, а также принц Гарри вместе с женой Меган Маркл. Пара станет родителями весной 2019 года.