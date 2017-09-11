Ураган «Ирма» разрушил дом миллиардера Ричарда Брэнсона

Новости США. Дом миллиардера Ричарда Брэнсона был разрушен из-за урагана «Ирма». Недвижимость бизнесмена находилась на острове Некер.

О происшествии миллиардер сообщил на своей странице в Instagram.

Ричард Брэнсон, предприниматель:

Большая часть зданий и растительности на Некере была разрушена или сильно повреждена. Но эта история на британских Виргинских островах во время урагана «Ирма» не только о Некере – речь идет о десятках тысяч людей, которые потеряли свои дома и средства к существованию.