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Ураган «Ирма» разрушил дом миллиардера Ричарда Брэнсона

11 сентября 2017 16:02
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Новости США. Дом миллиардера Ричарда Брэнсона был разрушен из-за урагана «Ирма». Недвижимость бизнесмена находилась на острове Некер.

О происшествии миллиардер сообщил на своей странице в Instagram.

Ричард Брэнсон, предприниматель:
Большая часть зданий и растительности на Некере была разрушена или сильно повреждена. Но эта история на британских Виргинских островах во время урагана «Ирма» не только о Некере – речь идет о десятках тысяч людей, которые потеряли свои дома и средства к существованию.

Ураган «Ирма» разрушил дом миллиардера Ричарда Брэнсона-1

Фото: instagram.com/richardbranson

Ранее сообщалось, что 67-летний Ричард Брэнсон укрылся в винном погребе и опубликовал в интернете видео, на котором ураган сдувает дома и до самой земли сгибает деревья.

Как стихию пережила семья Максима Мирного, которая находится во Флориде (смотрите здесь)

Компания Брэнсона помогает пострадавшим во время урагана.

Ураган «Ирма» разрушил дом миллиардера Ричарда Брэнсона-4

Фото: instagram.com/richardbranson

Ураган «Ирма» называют одним из самых мощных за последние 10 лет. В штате Флорида в домах у более, чем трех миллионов человек нет электричества.

Майами практически полностью ушел под воду, ее уровень превышает уже 2 метра: ураган «Ирма» пронесся по Флориде – здесь подробнее.  

# Ураганы # Фотофакт # Ричард Брэнсон

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