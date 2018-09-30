Илон Маск покинет пост главы совета директоров Tesla из-за твита

Новости США. Илон Маск покинет пост главы совета директоров Tesla. Изобретатель и предприниматель обвиняется в мошенничестве.

Как сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), члены комиссии и Маск пришли к досудебному соглашению, согласно которому американский бизнесмен покинет пост главы совета директоров Tesla и три года не сможет занять его вновь, но останется гендиректором компании.

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Начало конфликту между SEC и Илоном Маском положил твит последнего за 7 августа о готовности выкупить все акции Tesla по 420 долларов, чтобы превратить её в частную компанию. Однако возникли трудности и изобретатель не смог этого сделать. В то же время, 7 августа акции компании выросли в цене на 6%, что привело к проблемам на бирже.

SEC утверждает, что Маск знал о большом количестве факторов, которые могут помешать ему выкупить акции, но ввёл людей в заблуждение. Илон не обсуждал подробности сделок с потенциальными инвесторами, поэтому его твит был безосновательным высказыванием.

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