Прямой эфир

Ольга Бузова станет ведущей нового проекта

21 ноября 2017 07:29
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Новости России. 27 ноября пройдет премьера нового шоу «Бабий бунт», одной из ведущих которого станет Ольга Бузова.

По информации ТАСС, всего ведущих будет пять. Кроме Бузовой лицами нового проекта станут Юлия Барановская, Татьяна Васильева, Софико Шеварнадзе и Елена Абитаева.

Ольга Бузова станет ведущей нового проекта-1

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv. Софико Шеварнадзе и Юлия Барановская.

Программа будет выходить на Первом канале.

По информации создателей проекта, ток-шоу будет ежедневным. Ведущие в прямом эфире обсудят актуальные новости.

Несколько недель назад Ольга Бузова дала первый сольный концерт в Минске. Поклонники исполнительницы остались довольны выступлением.

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# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Ольга Бузова

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