Ольга Бузова станет ведущей нового проекта

Новости России. 27 ноября пройдет премьера нового шоу «Бабий бунт», одной из ведущих которого станет Ольга Бузова.

По информации ТАСС, всего ведущих будет пять. Кроме Бузовой лицами нового проекта станут Юлия Барановская, Татьяна Васильева, Софико Шеварнадзе и Елена Абитаева.