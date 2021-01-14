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«Говорите, когда вы злитесь или обижены, не копите это внутри себя». Что ещё поможет в борьбе со стрессом

14 января 2021 08:27
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Будильник, работа, совещание, дедлайн. Будильник, срыв переговоров, бессонница, мигрень. Снова будильник и все по кругу. Не жизнь, а бесконечный марш бросок.

Успеть все и даже больше – таков девиз и у корреспондентов нашей программы. Стресс нападает внезапно.

«Говорите, когда вы злитесь или обижены, не копите это внутри себя». Что ещё поможет в борьбе со стрессом -1

Юлия Пашкевич, корреспондент:
Журналистика является одной из самых стрессовых профессий – это в принципе ни для кого не секрет. В нашей работе бывают разные моменты, форс-мажоры, когда приходится брать себя в руки, успокаивать эмоции и решать проблемы, потому что нередко бывает такое, что съемки отменяются, переносятся. Журналистика – это скорее не просто работа, это образ жизни, когда ты втягиваешься в это, то понимаешь, что без этого нельзя. Ты уже не можешь обойтись без этого общения с людьми, без этих эмоций от съемок, без самого процесса съемок.

«Говорите, когда вы злитесь или обижены, не копите это внутри себя». Что ещё поможет в борьбе со стрессом -4

У стресса глаза велики. Специалисты предупреждают, прежде чем решать проблему, необходимо определить ее природу.

Юлия Ерохова, врач-невролог:
Стресс – это совокупность адаптационных реакций организма на кратковременное или долгосрочное воздействие каких-либо неблагоприятных факторов. Это могут быть как психологические, так и физиологические факторы. Вегетативная реакция организма может проявляться на уровне каждой системы. Со стороны сердечно-сосудистой – учащенное или замедленное сердцебиение, со стороны органов дыхания – учащенное дыхание, чувство нехватки воздуха или неудовлетворенность вдохом, со стороны мочеиспускания – учащенное или задержка мочеиспускания.

«Говорите, когда вы злитесь или обижены, не копите это внутри себя». Что ещё поможет в борьбе со стрессом -7

Внезапная раздражительность, сонливость днем, бессонница ночью, головные боли, отсутствие аппетита либо напротив неконтролируемое объедание – ваш организм истощен.

«Говорите, когда вы злитесь или обижены, не копите это внутри себя». Что ещё поможет в борьбе со стрессом -10

Юлия Ерохова:
Защитные реакции организма под воздействием любого стрессового фактора проходят три стадии. Первая стадия – это стадия тревоги или поиска решений, вторая стадия – это уже адаптация. Если это долговременное или интенсивное воздействие продолжается, то переходим к третьей стадии – это уже стадия истощения и именно на этой стадии возникают острые состояния или обострения уже хронических, например, гастрит, гипертонический криз или инфаркт миокарда.

«Говорите, когда вы злитесь или обижены, не копите это внутри себя». Что ещё поможет в борьбе со стрессом -13

Чаще всего в лапы невидимого зверя попадают впечатлительные и беспокойные люди с распространенным диагнозом вегетососудистая дистония. Таким «пациентам» рекомендуется рационально распределять свою нагрузку и постоянно контролировать психоэмоциональное состояние.

«Говорите, когда вы злитесь или обижены, не копите это внутри себя». Что ещё поможет в борьбе со стрессом -16

Ольга Гома, психолог:
Учитесь говорить «нет», не тратьте свои силы на то, что вам не нравится, и на то, что вам не интересно. Избегайте токсичных людей, от которых вы чувствуете истощение. Старайтесь обязательно находить время на отдых, этот отдых должен быть посвящен только вам, вашим мыслям. Учитесь выражать свои чувства. Обязательно говорите, когда вы злитесь или обижены, не копите и не держите это внутри себя. Если вы точно знаете, что какие-то ситуации вас раздражают и вызывают у вас стресс, например, походы в магазин, то закажите еду на дом.

«Говорите, когда вы злитесь или обижены, не копите это внутри себя». Что ещё поможет в борьбе со стрессом -19

Расставляйте приоритеты правильно и тогда жизнь будет строиться по вашим законам.

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