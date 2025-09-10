В НАТО не считают нападением залёт на территорию Польши беспилотников

В Польше ситуацию с дронами назвали провокацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А к границе с Беларусью стали оперативно перебрасывать военную технику, что выглядит весьма нелогично. Ведь польские власти официально опровергли причастность нашей страны к инциденту.

Президент Кароль Навроцкий провел экстренное заседание Совета безопасности, на котором обсуждалось применение статьи 4 Договора НАТО. Она гласит, что стороны будут консультироваться друг с другом в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из них. Правда, в штаб-квартире военного блока отметили, что не считают нарушение воздушного пространства Польши нападением.

В свою очередь польский премьер Туск заявил, что уничтоженные минувшей ночью беспилотники были российскими и представляли реальную опасность, но никаких доказательств этому не привел.

Эксперты отмечают, что Варшаве выгодно раздувать этот скандал, ведь это дает ей повод выпросить больше денег на военные нужды. Хотя ЕС уже выделил Польше 43 миллиарда евро на оборону. А еще, прикрываясь так называемой угрозой с Востока, польское правительство пока может не решать многочисленные экономические и социальные проблемы, накопившиеся в стране.