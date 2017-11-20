Прямой эфир

Елизавета II и принц Филипп отмечают 70 годовщину бракосочетания

20 ноября 2017 10:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В понедельник 20 ноября чета королева Елизавета II и принц Филипп отмечают юбилей бракосочетания.

91-летняя королева Великобритании и ее 96-летний супруг в браке уже 70 лет. Пара поженилась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве.

К годовщине в официальном Twitter-аккаунте королевской семьи был опубликован совместный портрет. На фото Елизавета в светлом платье, которое она украсила брошью и жемчужным ожерельем.

Дресс-код королевской семьи: почему королева всегда носит перчатки и не приемлет бежевый цвет

Елизавета II и принц Филипп отмечают 70 годовщину бракосочетания-1

Брак супругов уже побил многие рекорды – он самый продолжительный среди британских монархов.

Масштабные празднования проводиться не будут, но колокола Вестминстерского аббатства зазвонят в честь юбилея бракосочетания.

# Фотофакт # калейдоскоп # Королевская семья # Елизавета II # принц Филипп

Другие новости рубрики

Все новости
Блогеров Влада Бумагу и Юлю Годунову не пустили в одно из минских кафе
20 ноября 2017 08:43

Блогеров Влада Бумагу и Юлю Годунову не пустили в одно из минских кафе

20-летняя красавица из Индии стала «Мисс мира 2017». Что известно о победительнице
18 ноября 2017 16:50

20-летняя красавица из Индии стала «Мисс мира 2017». Что известно о победительнице

Фотофакт. Пугачева и Галкин обвенчались
18 ноября 2017 13:17

Фотофакт. Пугачева и Галкин обвенчались