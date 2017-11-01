Цукерберг, Пинк, Дион, Водянова: какие образы выбрали знаменитости для Хэллоуина-2017

Новости США. 31 октября во всем мире празднуют Хэллоуин.

Этот праздник отмечается в канун Дня всех святых. Наибольшее распространение Хэллоуин получил в США и Европе, жители которой готовятся к нему задолго до даты. В указанную ночь принято наряжаться в костюмы, раздавать угощения и веселиться.

В нынешнем году знаменитости отметили Хэллоуин с размахом. Селин Дион, Хайди Клум, Марк Цукерберг, Синди Кроуфорд, Джастин Тимберлейк, Ченнинг Татум поделились с подписчиками соцсетей фотографиями с праздника.

Мы собрали самые яркие костюмы в одном материале.