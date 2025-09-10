Пока ещё открыт – что происходит в пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей

Накануне, 9 сентября, Польша заявила о приостановке движения транспорта на белорусско-польской границе с 11 сентября, в том числе железнодорожного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня работают два сопредельных пункта. Для пассажиров – «Брест». Для грузового транспорта – «Козловичи». Наш корреспондент Кристина Протосовицкая отправилась на место, чтобы изучить обстановку и поделиться подробностями.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Мы находимся у пункта пропуска «Брест». Единственный открытый на белорусско-польской границе для пассажирского транспорта. По данным Госпогранкомитета, в электронной очереди зарегистрировано 1 310 автомобилей. А выезда ожидают 30 автобусов, впрочем, утром их было всего 11. В целом ажиотажа мы не видим. Более того, люди проявляют оптимизм и продолжают регистрироваться.

Последний месяц отмечалась крайне неритмичная работа сопредельной стороны – польские службы оформляли примерно треть транспорта от суточной нормы. При этом в отдельные часы не работали вовсе. Пик пришелся на август, когда ожидание доходило до недели и более.

Для меня это стало полной неожиданностью, потому что у меня перелет 13-го, то есть я планировала выехать 12-го, приехать в аэропорт Шопена и улететь. Но в 7 часов вечера я узнала эту новость, стала в спешке собираться, заказывать билет на автобус.

У нас есть такая информация, что до вторника, может, будет закрыта граница.

Я думаю, что не успею. Рассчитываю, что после 16-го вызовут. Поэтому я даже сейчас не надеюсь, что сейчас я проеду. Сто процентов, что я не проеду до 11-го. Думаю, что политические какие-то основания.

– Не боитесь, что не попадете обратно, например?

– Нет, своих граждан по-любому будут пускать. Не будут выпускать тех, кто не живут в стране. А так – должны пустить. Думаю, все хорошо будет.