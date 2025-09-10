Главный редактор «Альфа Радио» об акции «Беларусь адзіная»: «Мы должны чувствовать нерв белорусского общества»

В преддверии Дня народного единства в стране проходит республиканская информационно-просветительская акция «Беларусь адзіная». Стартовала она 26 августа 2025 года в Борисове, а завершится 12 сентября в Брестской области. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Вадим Шепет, главный редактор «Альфа Радио» и «Радио Победа». Ольга Бурлакова, ведущая:

Какие цели и задачи в первую очередь ставит эта акция перед собой? «Беларусь адзіная» – кто спикеры? Какие темы поднимаются?

Вадим Шепет, главный редактор «Альфа Радио» и «Радио Победа»:

Акция уже ежегодная. Это уже добрая традиция в преддверии Дня народного единства дружным белорусским коллективом ехать в регионы. Говорить о том, что волнует каждого белорусского гражданина. Цель акции в названии – «Беларусь адзіная». Мы едины. Вот такой молодой праздник в нашем государстве – День народного единства – конечно, должен чем-то дополняться. «Беларусь адзіная» – это очень хороший марафон, который касается тем, которые волнуют белорусское общество. В целом, чтобы мы поняли, что мы единая нация, мы единый народ. Поэтому это такое преддверие глобального праздника – Дня народного единства. Цель очень простая – то, о чем говорит наш Президент. Мы должны чувствовать нерв белорусского общества, знать, о чем думают люди, говорят, мечтают. Потому что то, что касается этой акции, тема: «Беларусь – стратегия будущего». Мы можем себе позволить на данном этапе, благодаря и политике нашего Президента, и, конечно, усилиям белорусского народа, говорить о будущем. Мы видим, что происходит вокруг наших границ. Тем не менее мы смотрим в будущее. Мы ориентируемся на будущее нашей страны. Это очень важно. На это нацелена эта акция.

Юрий Царев, ведущий:

Понятное дело, спикеры – все профессионалы, хорошо разбирающиеся и в политике, и в геополитике, и в истории нашей страны, и не только нашей страны. Что касается отклика аудитории, чувствуется обратная связь? Вадим Шепет:

Конечно. В 2025 году мы решили шагать в ногу со временем и работаем с современными технологиями. У нас есть во время проведения мероприятия чат-бот, который позволяет задать любой вопрос. Это тоже очень важно, потому что, давайте говорить честно, молодому поколению, да и не только, иногда достаточно сложно выйти к микрофону. Большая аудитория – в зале может быть от 500 до 800 человек, и человек может растеряться.