Сотни тысяч человек протестуют во Франции – фиксируются ожесточённые стычки с полицией
Франция вновь во власти социальных протестов. Они приобрели общенациональный масштаб, участие в них принимают сотни тысяч человек по всей стране. Митингующие начали блокировать центральные шоссе и авторазвязки, на улицах крупнейших городов проходят марши и демонстрации, которые далеко не всегда носят мирный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Макрон назначил нового премьера Франции – уже пятого за последние три года.
Сообщается о множественных ожесточенных стычках с полицией и уже сотнях задержанных. Для разгона манифестантов применяются дубинки и слезоточивый газ. В свою очередь протестующие бросают в правоохранителей петарды, поджигают мусорные баки и строят баррикады. Поводом для негодования французов стало намерение властей урезать госрасходы для сокращения дефицита бюджета.
Нынешние события уже сравнили с выступлением «желтых жилетов» в 2018 году, которые изначально возникли из-за повышения цен на топливо, но затем переросли в более широкое движение против президента Франции Эммануэля Макрона и его экономических реформ.
Я здесь, потому что это незаконное правительство должно быть распущено. Назначение нового премьер-министра Себастьена Лекорню – провокация. Он будет проводить ту же политику, что и его предшественник. Нам не нужен ни военный бюджет, ни бюджет жесткой экономии. Нам нужны деньги на общественные нужды, нам нужны деньги на школы, на больницы. Поэтому мы откликнулись на призыв сегодня все заблокировать, чтобы добиться выполнения наших требований.
Новый премьер Франции начнет работу на фоне массовых общенациональных протестов.
Протестующие обещают в течение дня заблокировать крупнейшие аэропорты страны и вокзалы. Ожидаются массовые перебои в транспортном сообщении. Для предотвращения массовых беспорядков и погромов на улицы вывели около 100 тысяч полицейских, водометы и броневики.