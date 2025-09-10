Сотни тысяч человек протестуют во Франции – фиксируются ожесточённые стычки с полицией

Макрон назначил нового премьера Франции – уже пятого за последние три года.

Франция вновь во власти социальных протестов. Они приобрели общенациональный масштаб, участие в них принимают сотни тысяч человек по всей стране. Митингующие начали блокировать центральные шоссе и авторазвязки, на улицах крупнейших городов проходят марши и демонстрации, которые далеко не всегда носят мирный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается о множественных ожесточенных стычках с полицией и уже сотнях задержанных. Для разгона манифестантов применяются дубинки и слезоточивый газ. В свою очередь протестующие бросают в правоохранителей петарды, поджигают мусорные баки и строят баррикады. Поводом для негодования французов стало намерение властей урезать госрасходы для сокращения дефицита бюджета.

Нынешние события уже сравнили с выступлением «желтых жилетов» в 2018 году, которые изначально возникли из-за повышения цен на топливо, но затем переросли в более широкое движение против президента Франции Эммануэля Макрона и его экономических реформ.