Самая большая в Минской области – побывали в новой школе в Фаниполе
1 сентября 2025 года в школы Минской области пошли свыше 160 тысяч юных белорусов. Для одних в этом учебном году открыли сразу три учреждения, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
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Средняя школа № 2 в Фаниполе – новое учреждение образования, а теперь еще и самое большое в Минской области. Библиотека с онлайн-каталогом, комната психологической разгрузки для учителей и спортзал со скалодромом. 1 500 мест, десятки кабинетов – уникальная среда, где каждый сможет раскрыть свой потенциал.
Мария Козлова, директор средней школы № 2 Фаниполя:
Самая просторная четырехэтажная школа, которая вмещает три блока – А, Б и В. Блок Б – это наши малыши, 1-4 классы, блок В – среднее звено, блок А – это движ-центр, чтение, спортивный центр, куда стекаются все дети, чтобы проводить занятия по физической культуре. Библиотека, столовая. Школу очень ждали. Здесь очень много новостроек. Востребованная – две школы в Фаниполе были уже нагружены, она была необходима как воздух. Конечно, школа получилась классная! По оснащению все кабинеты самые современные.
Это не школа, а настоящее образовательное пространство с уникальной инфраструктурой. Инновационные учебные классы, просторные кабинеты, а еще сильный коллектив – есть молодые кадры.
Мария Козлова:
Самое важное и радует, что укомплектованность специалистами – 100-процентная.
Влада Родовская, корреспондент:
Каждый кабинет – с какой-то фишкой. Вы полностью укомплектованы кадрами – это очень важно. Самое главное, что вы укомплектованы молодыми кадрами. Как создавался такой коллектив? Как таким коллективом теперь управлять?
Мария Козлова:
Про фишки хочу сказать одно: фишка шла от того, что Фаниполь – город, у которого на гербе находится яблоко. История города – это яблоневый сад. Мы пытались уйти в эту историю нашего города. Плюс рядом находится современный детский сад № 6, где яблоки на всех этажах встречают начальные классы. Это наш логотип, наша фишка.
Мария Козлова:
Говоря про молодых специалистов, когда начиналось строительство школы, мы проработали плотно этот вопрос. Во все университеты были разосланы письма, приглашения для молодых специалистов. Я лично посещала группы, кафедры и рассказывала про нашу школу. Школа современная, рядом с Минском, который с удовольствием будет их ожидать.
Дети восприняли молодых педагогов на ура. Горящие глаза учителей физкультуры – это ни с чем не сравнить. С детьми легко. Я думаю, что мы постараемся создать молодому специалисту достаточно комфортные условия. Самое главное – не отбить охоту работать. Первое рабочее место – это самое важное рабочее место. Это то, что он будет вспоминать очень долгое время. Хочется, чтобы это была семья. Не просто рабочие места, а семья, где его всегда ждут, любят, понимают и поддерживают.
Подъемники, пандусы, тактильная плитка – в фанипольской школе № 2 созданы все условия безбарьерной среды. Главная особенность учреждения – здесь оборудован пункт коррекционно-педагогической помощи для детей с особенностями развития. Укомплектован он всем необходимым.
Мария Шестакова, учитель школы № 2 Фаниполя:
Это пункт коррекционно-педагогической помощи. Сюда приходят на занятия дети с различными нарушениями речи – с первого по четвертый класс.
Сенсорная комната или кабинет психологической разгрузки, если стало сложно в учебном процессе или хочется побыть наедине. Просторное помещение со множеством интерактива точно поможет восстановить силы.
Подробности в видео.