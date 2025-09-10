Самая большая в Минской области – побывали в новой школе в Фаниполе

1 сентября 2025 года в школы Минской области пошли свыше 160 тысяч юных белорусов. Для одних в этом учебном году открыли сразу три учреждения, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Средняя школа № 2 в Фаниполе – новое учреждение образования, а теперь еще и самое большое в Минской области. Библиотека с онлайн-каталогом, комната психологической разгрузки для учителей и спортзал со скалодромом. 1 500 мест, десятки кабинетов – уникальная среда, где каждый сможет раскрыть свой потенциал.

Мария Козлова, директор средней школы № 2 Фаниполя:

Самая просторная четырехэтажная школа, которая вмещает три блока – А, Б и В. Блок Б – это наши малыши, 1-4 классы, блок В – среднее звено, блок А – это движ-центр, чтение, спортивный центр, куда стекаются все дети, чтобы проводить занятия по физической культуре. Библиотека, столовая. Школу очень ждали. Здесь очень много новостроек. Востребованная – две школы в Фаниполе были уже нагружены, она была необходима как воздух. Конечно, школа получилась классная! По оснащению все кабинеты самые современные.

Это не школа, а настоящее образовательное пространство с уникальной инфраструктурой. Инновационные учебные классы, просторные кабинеты, а еще сильный коллектив – есть молодые кадры.

Мария Козлова:

Самое важное и радует, что укомплектованность специалистами – 100-процентная.

Влада Родовская, корреспондент:

Каждый кабинет – с какой-то фишкой. Вы полностью укомплектованы кадрами – это очень важно. Самое главное, что вы укомплектованы молодыми кадрами. Как создавался такой коллектив? Как таким коллективом теперь управлять?