В США полуобнаженная девушка пришла в магазин в нарисованной одежде

Новости США. В сети почти миллион просмотров набрало видео, на котором девушка в нарисованной одежде ходит по торговому центру. Ролик был выложен на канале Jen The Body Painter. Это команда, которая занимается боди-артом.

Источник фото: скриншот из видео

На теле модели были нарисованы джинсы и топ, а шапка, шарф и сапоги были настоящими. В описании ролика авторы отметили, что они «обошли торговый центр, чтобы узнать, можно ли обмануть людей, работающих в магазинах одежды».

Источник фото: скриншот из видео

Некоторые не обратили внимания на непривычную одежду девушки, но те, кто присмотрелся, были удивлены и хотели сфотографироваться с моделью.

Источник фото: скриншот из видео