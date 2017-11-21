В США полуобнаженная девушка пришла в магазин в нарисованной одежде

Новости США. В сети почти миллион просмотров набрало видео, на котором девушка в нарисованной одежде ходит по торговому центру.
Ролик был выложен на канале Jen The Body Painter. Это команда, которая занимается боди-артом.
Новости США. В сети почти миллион просмотров набрало видео, на котором девушка в нарисованной одежде ходит по торговому центру.
Ролик был выложен на канале Jen The Body Painter. Это команда, которая занимается боди-артом.
Источник фото: скриншот из видео
На теле модели были нарисованы джинсы и топ, а шапка, шарф и сапоги были настоящими. В описании ролика авторы отметили, что они «обошли торговый центр, чтобы узнать, можно ли обмануть людей, работающих в магазинах одежды».
Источник фото: скриншот из видео
Некоторые не обратили внимания на непривычную одежду девушки, но те, кто присмотрелся, были удивлены и хотели сфотографироваться с моделью.
Источник фото: скриншот из видео
Существует несколько вариантов украшения тела рисунками. Несколько лет назад мы рассказывали о мехенди – росписи по телу хной.
Как долго сохраняется рисунок, как за ним ухаживать и что лучше рисовать – здесь подробнее.