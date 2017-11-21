Прямой эфир

В США полуобнаженная девушка пришла в магазин в нарисованной одежде

21 ноября 2017 08:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В сети почти миллион просмотров набрало видео, на котором девушка в нарисованной одежде ходит по торговому центру.

Ролик был выложен на канале Jen The Body Painter. Это команда, которая занимается боди-артом.

В США полуобнаженная девушка пришла в магазин в нарисованной одежде-1

Источник фото: скриншот из видео

На теле  модели были нарисованы джинсы и топ, а шапка, шарф  и сапоги были настоящими. В описании ролика авторы отметили, что они «обошли торговый центр, чтобы узнать, можно ли обмануть людей, работающих в магазинах одежды».

В США полуобнаженная девушка пришла в магазин в нарисованной одежде-4

Источник фото: скриншот из видео

Некоторые не обратили внимания на непривычную одежду девушки, но те, кто присмотрелся, были удивлены и хотели сфотографироваться с моделью.

В США полуобнаженная девушка пришла в магазин в нарисованной одежде-7

Источник фото: скриншот из видео

Существует несколько вариантов украшения тела рисунками. Несколько лет назад мы рассказывали о мехенди – росписи по телу хной.

Как долго сохраняется рисунок, как за ним ухаживать и что лучше рисовать – здесь подробнее.

# Фотофакт # калейдоскоп # Необычное

Другие новости рубрики

Все новости
Ольга Бузова станет ведущей нового проекта
21 ноября 2017 07:29

Ольга Бузова станет ведущей нового проекта

Елизавета II и принц Филипп отмечают 70 годовщину бракосочетания
20 ноября 2017 10:12

Елизавета II и принц Филипп отмечают 70 годовщину бракосочетания

Блогеров Влада Бумагу и Юлю Годунову не пустили в одно из минских кафе
20 ноября 2017 08:43

Блогеров Влада Бумагу и Юлю Годунову не пустили в одно из минских кафе