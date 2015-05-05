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Самые неожиданные и провокационные наряды Бала Института костюма-2015

05 мая 2015 14:17
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Новости США. В Нью-Йорке завершилось одно из самых ожидаемых модных событий года – Бал института костюма. 

Считается, что наряды Бала костюма по масштабам превосходят образы красной дорожки «Оскара».

Праздник красоты ежегодно проходит в Метрополитен-музее.

Самые неожиданные и провокационные наряды Бала Института костюма-2015-1

Впервые бал состоялся в 1948 году – в год основания Института костюма.

Каждый год мероприятие приурочено к открытию модной выставки и проходит под определенной темой, которую придумывает куратор Института костюма Эндрю Болтон. В разные годы это были «Романтика и гламур старого Голливуда», «Костюмы королевской Индии», «Женщина 18-го столетия», «Супергерои: Моды и фантазия».

Темой Бала в этот раз стал восток: «Шепот Китая: сказки Востока в искусстве, кино и моде».

Очень часто тема бала посвящена творчеству выдающихся Кутюрье: в 1997 – Джанни Версаче. В 2001 году Институт костюма прославлял безупречный вкус Жаклин Кеннеди, в 2007 героем вечера был признан французский модельер начала прошлого века Поль Пуаре.

Эксперты уверяют: именно здесь, на ковровой дорожке, рождается мода. А главная интрига вечера состоит в интерпретации гостями темы вечера.

Кто поразил и даже шокировал, а кто был одет немного не по теме, далее в фотоотчете.

# Фотофакт # Мода # Звезды # Рианна # Ким Кардашьян # Мадонна

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