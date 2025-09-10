Премьер Польши Туск назвал инцидент с БПЛА «масштабной провокацией»

Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал факт проникновения в воздушное пространства страны БПЛА как «масштабная провокация», пишет ТАСС.

По словам Туска, нейтрализация российских дронов над государством-членом НАТО была осуществлена впервые. Вместе с тем официальные сведения касательно происхождения найденных обломков БПЛА не были представлены.

Все потенциально опасные дроны, как заявляет польский премьер, сбиты. В результате инцидента никто не пострадал.

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