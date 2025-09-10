Пешеходный мост через Сож в Гомеле после реконструкции украсят скульптуры рысей – вот как их делают

В Гомеле продолжается реконструкция одного из знаковых объектов – пешеходного моста через Сож. После обновления он станет более функциональным и привлекательным – входную группу украсят скульптурами рысей, которые будто сошли с герба города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, декоративный элемент подчеркнет творческий потенциал местных жителей.

Яна Коновалова – человек творческий: полжизни провела с глиной в руках. Вдохновение прежде всего ищет в природе. Весь периметр мастерской занимают стеллажи с керамическими совами, грибами, рыбками, цветами. Тысячи работ, каждую из которых хочется взять в руки.

Идею еще одного проекта Яна вынашивала более 10 лет – украсить величественными рысями пешеходный мост через Сож. Когда началась реконструкция объекта, она обратилась с предложением к мэру. Инициативу поддержали, и в мастерской закипела работа.

Через арт-объекты Яна признается в любви к родному городу. Ее работы хорошо известны гомельчанам. Например, скульптура «Студентки» стала брендом государственного университета имени Франциска Скорины.

Яна Коновалова, скульптор:

Хорошая идея, чтобы эти скульптуры были в контакте с прохожими. Называется контактная скульптура. Обрастут легендами, у нас очень талантливый народ на эти вещи, но сам факт, что может уместиться вся семья, детки верхом съездят, мне очень импонирует.

Бронзовые рыси будут в два раза больше живых сородичей, чтобы не затеряться на фоне огромного моста. Сейчас скульптор наносит пластилин на металлические каркасы – порядка 300 килограммов на одну фигуру – и придает массе форму грациозных созданий.