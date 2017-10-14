Бруно Марс стал лидером по числу номинаций на музыкальную премию American Music Awards
Новости США. Названы имена номинантов на музыкальную премию American Music Awards.
Лидер по количеству номинаций – певец Бруно Марс. Американский певец имеет шанс получить восемь статуэток, среди которых главная – «Исполнитель года».
В этой номинации также представлены Эд Ширан, Дрейк, Кендрик Ламар и дуэт The Chainsmokers. У этих исполнителей, а еще у канадца The Weeknd по пять номинаций на премии нынешнего года.
The Weeknd. Фото: instagram.com/theweeknd
В категории «Лучшая поп/рок певица» представлены Леди Гага, Рианна и Алессия Кара. Среди мужчин на звание лучшего певца номинированы – Дрейк, Эд Ширан и Бруно Марс.
Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri
Среди номинантов в категории «Лучшая группа» представлены Imagine Dragons, The Chainsmokers и Coldplay.
Среди номинантов на клип года два видео входят в пятерку самых просматриваемых на видеохостинге YouTube. Это Despacito исполнителей из Пуэрто-Рико Луиса Фонси и Дэдди Янки и Shape of You британца Эда Ширана.
4 миллиарда просмотров: клип на песню Despacito установил новый рекорд.
Эд Ширан. instagram.com/teddysphotos
Награду за «Лучший альбом» могут получить Дрейк, The Weeknd и Бруно Марс.
Дрейк. instagram.com/champagnepapi
Юбилейная 45-я премия American Music Awards пройдет 19 ноября в Лос-Анджелесе. Статуэтки будут присуждены по результатам онлайн-голосования среди интернет-пользователей.