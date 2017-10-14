Бруно Марс стал лидером по числу номинаций на музыкальную премию American Music Awards

Новости США. Названы имена номинантов на музыкальную премию American Music Awards. Лидер по количеству номинаций – певец Бруно Марс. Американский певец имеет шанс получить восемь статуэток, среди которых главная – «Исполнитель года». В этой номинации также представлены Эд Ширан, Дрейк, Кендрик Ламар и дуэт The Chainsmokers. У этих исполнителей, а еще у канадца The Weeknd по пять номинаций на премии нынешнего года.

The Weeknd. Фото: instagram.com/theweeknd

В категории «Лучшая поп/рок певица» представлены Леди Гага, Рианна и Алессия Кара. Среди мужчин на звание лучшего певца номинированы – Дрейк, Эд Ширан и Бруно Марс.

Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri

Среди номинантов в категории «Лучшая группа» представлены Imagine Dragons, The Chainsmokers и Coldplay. Среди номинантов на клип года два видео входят в пятерку самых просматриваемых на видеохостинге YouTube. Это Despacito исполнителей из Пуэрто-Рико Луиса Фонси и Дэдди Янки и Shape of You британца Эда Ширана. 4 миллиарда просмотров: клип на песню Despacito установил новый рекорд.

Эд Ширан. instagram.com/teddysphotos

Награду за «Лучший альбом» могут получить Дрейк, The Weeknd и Бруно Марс.

Дрейк. instagram.com/champagnepapi