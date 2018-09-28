«Жареный рис делает меня сильнее». Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Ухане

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира Wuhan Open. Возможно, спортсменке помог жареный рис.
В четвертьфинале противницей Соболенко (20 WTA) была словачка Доминика Цибулкова (31 WTA), которая в 1/16 турнира одолела румынскую спортсменку Симону Халеп (1 WTA), выбившую Арину из борьбы в Cincinnati Masters.
Матч между Соболенко и Цибулковой длился 1 час 23 минуты. В двухсетовом поединке со счётом 7:5, 6:3 победительницей вышла белорусская теннисистка.
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Первый сет повела Доминика, дойдя до 2:0, затем Арина собралась и вырвалась вперёд – 5:3. Однако отдавать раунд без боя румынская спортсменка не планировала, счёт сравнялся на 5:5, а затем Соболенко смогла завершить сет, взяв два следующих гейма – 7:5.
Фото: Jimmie48 Photography
Во втором сете разыгравшаяся белоруска вела 3:0, после чего Цибулкова взяла тренерский тайм-аут. Видимо, это немного помогло, поскольку после возвращения на корт словачка сократила разрыв до 3:2. Теперь тренерский тайм-аут попросила Соболенко. Видимо, и ей тренер помог советом. В итоге раунд закончился со счётом 6:3.
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Как сообщается на сайте WTA, в послематчевом интервью белорусская спортсменка заметила, что ей нравится играть в Китае.
Арина Соболенко, 20 ракетка мира:
Я так счастлива выходу в полуфинал. Это отличный турнир. Мне всегда нравится бывать в Китае. Здесь я всегда играю хорошо, не знаю почему. Возможно, жареный рис делает меня сильнее на корте.
Следующей соперницей Арины на турнире в Ухане станет австралийка Эшли Барти (17 WTA). Девушки встречались в начале года, тогда Соболенко смогла взять первый сет, но два следующих проиграла.
Ранее в матче третьего круга Арина одолела Софию Кенин – подробнее здесь.