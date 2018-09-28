«Жареный рис делает меня сильнее». Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Ухане

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира Wuhan Open. Возможно, спортсменке помог жареный рис.

В четвертьфинале противницей Соболенко (20 WTA) была словачка Доминика Цибулкова (31 WTA), которая в 1/16 турнира одолела румынскую спортсменку Симону Халеп (1 WTA), выбившую Арину из борьбы в Cincinnati Masters.

Матч между Соболенко и Цибулковой длился 1 час 23 минуты. В двухсетовом поединке со счётом 7:5, 6:3 победительницей вышла белорусская теннисистка.

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Первый сет повела Доминика, дойдя до 2:0, затем Арина собралась и вырвалась вперёд – 5:3. Однако отдавать раунд без боя румынская спортсменка не планировала, счёт сравнялся на 5:5, а затем Соболенко смогла завершить сет, взяв два следующих гейма – 7:5.