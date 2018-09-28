Фотофакт: как изменились участники прошлых сезонов «Фабрики звезд»

16 лет назад на телеэкраны вышел проект «Фабрика звезд». Его участники – неизвестные и молодые исполнители – становились звездами. Кассеты и диски с их песнями были почти у каждого подростка.

С «Фабрики» началась популярность многих артистов, которые успешно выступают и до сих пор. Полина Гагарина, Елена Темникова, Тимати, группа Фабрика, Стас Пьеха, Рита Дакота, Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко, Наталья Подольская, Дмитрий Колдун – все они выпускники телепроекта.

«Даже не верится, что 15 лет прошло». Как изменились со времён «Фабрики звёзд-2» Гагарина и Темникова (смотрите здесь).

Первая «Фабрика звезд» Игоря Матвиенко началась в 2002 году.

Всего было семь сезонов проекта с разными наставниками. В 2011 году шоу вернулось под названием «Фабрика звезд: Возвращение», где принимали участие не дебютанты, а исполнители, начавшие творческую карьеру на проекте в минувших сезонах.

Мы решили вспомнить некоторых участников семи сезонов «Фабрики звезд», посмотреть, как они изменились за это время и чем занимаются сейчас.