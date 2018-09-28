Прямой эфир

Фотофакт: как изменились участники прошлых сезонов «Фабрики звезд»

28 сентября 2018 09:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

16 лет назад на телеэкраны вышел проект «Фабрика звезд». Его участники – неизвестные и молодые исполнители –  становились звездами. Кассеты и диски с их песнями были почти у каждого подростка.

С «Фабрики» началась популярность многих артистов, которые успешно выступают и до сих пор. Полина Гагарина, Елена Темникова, Тимати, группа Фабрика, Стас Пьеха, Рита Дакота, Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко, Наталья Подольская, Дмитрий Колдун – все они выпускники телепроекта.

«Даже не верится, что 15 лет прошло». Как изменились со времён «Фабрики звёзд-2» Гагарина и Темникова (смотрите здесь).

Первая «Фабрика звезд» Игоря Матвиенко началась в 2002 году.

Всего было семь сезонов проекта с разными наставниками. В 2011 году шоу вернулось под названием «Фабрика звезд: Возвращение», где принимали участие не дебютанты, а исполнители, начавшие творческую карьеру на проекте в минувших сезонах.

Мы решили вспомнить некоторых участников семи сезонов «Фабрики звезд», посмотреть, как они изменились за это время и чем занимаются сейчас.

# Музыка

Другие новости рубрики

Все новости
Реинкарнация? Максим Галкин показал своего древнеримского двойника
28 сентября 2018 08:26

Реинкарнация? Максим Галкин показал своего древнеримского двойника

C первого взгляда. Сколько нужно времени, чтобы влюбиться: рассказали учёные
28 сентября 2018 07:15

C первого взгляда. Сколько нужно времени, чтобы влюбиться: рассказали учёные

«Жареный рис делает меня сильнее». Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
28 сентября 2018 07:07

«Жареный рис делает меня сильнее». Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Ухане