Гороскоп на октябрь: Скорпионам нельзя налево, а Рыбам можно всё

Вот так. Не успели мы отойти от жары, как первый месяц осени незаметно проскочил, осталось всего ничего до мая. А пока на носу октябрь, попробуем угадать, кого из нас что ждет в этом месяце. Много есть различных гороскопов. Мы в них иногда заглядываем, но к прогнозам относимся скептически, потому как написанное там редко когда сбывается. И все же никто не запрещает нам надеяться на лучшее. Вот прочитаю гороскоп, и будет мне счастье.

Начнем. У Овна (21 марта – 19 апреля) предстоящий месяц будет так себе. Какая погода за окном, такое будет и настроение. Ветер за окном – слякоть на душе. На большие деньги рассчитывать не приходится, на новые амурные отношения тоже. Дома без перемен. Но, согласитесь, ведь важнее всего – стабильность. Радуйтесь и цените, что она есть в Вашей жизни. У многих и этого нет. А пройдет месяц, и Ваша жизнь, не исключено, круто изменится к лучшему.

Тельцу (20 апреля – 20 мая) разные гороскопы в один голос (переписывают астрологи друг у друга, что ли?!) советуют в этом месяце внимательнее относиться к родным, друзьям и знакомым. Постарайтесь не ругаться с женой (мужем), не портить отношения с родителями, избегайте ссор с друзьями, соседями или коллегами по работе. Звезды говорят, что при выполнении этих условий Вам крупно повезет. В чем – точно они не знают. Или просто держат интригу?

Что-то не ласков астрологический прогноз к Близнецам (21 мая – 20 июня). Всех родившихся под этим знаком он в октябре отправляет куда-нибудь съездить – отвлечься, сменить обстановку. Причем, не ради их отдыха, а наоборот, чтоб окружающим спокойнее стало хоть на это время. Гороскоп предсказывает, что в этом месяце Близнецы будут раздражительны и агрессивны по отношению к близким людям и коллегам. Так что, если получится, надо взять недельку отпуска или оформить командировку. Тогда всем будет хорошо.

Раку (21 июня – 22 июля) звезды советуют встряхнуть уныния и, сделав глубокий вдох и выдох, взяться смело за дело. Это или работа, или личная жизнь – неважно. При веселом настроении и азарте у Рака все будет получаться. Ваше рвение заметит начальство, активность в домашних делах (заменить лампочку, починить кран) оценят близкие. Еще астрологи предполагают, что Раки в октябре неплохо заработают, но в то же время не рекомендуют им в начале месяца много тратить. Много – это сколько, не уточняется.

Львам (23 июля – 22 августа) в октябре астрологи обещают спокойную жизнь, без конфликтов и даже мелких споров. Но оставьте свои царские замашки! Любое обострение отношений с окружающими может загнать Вас в угол. Ситуация исправимая, но выход из нее потребует немалых эмоциональных усилий. Если хотите на свою голову приключений, устройте какую-нибудь любовную интрижку. Здоровья в октябре на это хватит. Только надо помнить, что в итоге можно остаться с выщипанной гривой.

У Девы (23 августа – 22 сентября) в душе ожидается полный кавардак. Отсюда и поступки. Будет хвататься за любое дело, за всех и всё брать на себя ответственность. От этого голова будет идти кругом. При таком ритме недолго выгореть. Поэтому в начале месяца надо сбавить обороты и постараться себя успокоить. Если будете вести себя тихо, подходить к работе вдумчиво, у Вас все будет отлично. Да, и надо одеваться по погоде, иначе можно подхватить простуду.

А вот Весам (23 сентября – 22 октября) гороскопы сулят бурный октябрь. Если они не будут себя сдерживать, то добьются завидных результатов. Вам понятно, о чем говорят звезды? Если не совсем, то речь идет о каких-то Ваших открытиях, таких достижениях в работе, которым другие могут позавидовать. Улавливаете? Только не замыкайтесь в себе и не зазнавайтесь, а то друзья отвернутся.

У Скорпиона (23 октября – 21 ноября) на работе все складывается благополучно. Начальство не ругает. Если Вы сам начальник – подчиненные будут Вами довольны. Только вот на личном фронте может штормить. Слишком бурные отношения с близким человеком могут невзначай привести к разрыву. Вывод: надо вести себя сдержаннее. И что важно в этот период – никаких амуров на стороне. Тогда осень будет для Вас золотой, а не серой.

Кому везет, так это Стрельцу (22 ноября – 21 декабря). Гороскопы обещают родившимся под этим знаком отличный октябрь. Ни погода, ни злопыхатели, ни конкуренты не помешают Стрельцам наслаждаться жизнью. А в конце месяца посмотрим, сбудется ли.

Для Козерогов (22 декабря – 19 января) октябрь может стать в некотором роде переломным месяцем. Его искреннее стремление приносить пользу не будет оценено по достоинству, и он задумается о смене работы. Ему повезет: во второй половине октября он найдет место, соответствующее его интересам. Финансовые трудности будут временными, не влияющими на семейное благополучие. В остальном Козерогам не о чем беспокоиться.

У Водолея (20 января – 18 февраля), к сожалению, не все гладко в октябре. Чтобы все было нормально, надо как бы держаться в сторонке от всего. Не цепляйтесь к людям, остерегайтесь попадать в какие-нибудь истории. Конечно, так жить трудно – в самоизоляции. Тем более, если Вы человек активный. Но потерпите: это всего лишь месяц, дальше все пойдет своим чередом. Кстати, попробуйте проанализировать Ваши семейные траты на октябрь. Может, передумаете покупать то, что планировали ранее.

Если Вы родились под знаком Рыб (20 февраля – 20 марта), Вам можно позавидовать. Рыбы октябрь проживут в шоколаде. Причем, везде у Вас хорошо: на работе, в любовных делах и в семье, на банковской карточке. И со здоровьем проблем не будет. Делайте всё, что вздумается: поезжайте на отдых, идите с друзьями на дискотеку, посидите в ресторане. То есть, эти осенние дни проведите с удовольствием. Вы это заслужили. Ну, если где-то не срастется, не обижайтесь: это ж астрологи напридумывали.

В.Д.