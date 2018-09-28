Прямой эфир

«Всё здорово». Алина Талай приступила к тренировкам на 5 день после операции

28 сентября 2018 10:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская бегунья Алина Талай приступила к тренировкам на пятый день после операции. Об этом девушка рассказала Белорусской федерации лёгкой атлетики.  

О сложностях спортсменки стало известно в августе на ЧМ в Европе. Талай бежала в финале стометровку с барьерами, но не смогла финишировать. Через несколько дней после выступления Алина объяснила причину в своём Instagram-аккаунте.  

«Всем привет, это будет сожаления пост. После долгого отсутствия снова могу появиться в сети и снова могу улыбаться», – начала свой рассказ барьеристка.  

Далее она отметила, что отлично начала сезон. Талай порадовалась результату 12,41, который в Европе никто не мог продемонстрировать с 1992 года. В конце июня Алина получила травму, но смогла пробежать дистанцию за 12,50 секунды.  

«Всё здорово». Алина Талай приступила к тренировкам на 5 день после операции-1

Фото: instagram.com/alina_talay_  

«И на этом моя белая полоса закончилась. Я не могла нормально ходить, не говоря о том, чтобы бегать барьеры на 100%. Каждый день я тренировалась с болью, которую невозможно было терпеть. На протяжении 6 недель», – продолжила спортсменка.  

Несмотря на это, легкоатлетка решила ехать на соревнования в Берлин, где прошла в финал, но там тело уже не могло выдержать нагрузку.  

«Но я сделала всё, что от меня зависело. Я боролась и боролась до конца. Иногда за улыбкой спортсмена стоит очень непростая история, хотелось бы, чтобы вы знали об этом», – закончила девушка.  

Легкоатлетка Алина Талай рассказала о питании в школе  

Ближе к концу лета Алина опубликовала ещё один пост, из которого стала известна причина болей спортсменки.  

«Для максимального результата нужно прикладывать максимум усилий... Иногда только тело может не справиться. Оказывается, я тренировалась и выступала в Европе с переломом. И ещё удивлялась, почему же так больно (да, это стопа всё же, не колено)», – сообщила Талай, сопроводив слова фотографией перелома.  

«Всё здорово». Алина Талай приступила к тренировкам на 5 день после операции-4

Фото: instagram.com/alina_talay_  

В итоге потребовалась операция, о которой барьеристка рассказала на прошлой неделе в «истории» Instagram.  

«Не лучший день моей жизни», – заметила девушка.  

И вот на этой неделе стало известно, что Талай идёт на поправку. На сайте БФЛА появилось видео, где Алина рассказывает о своём самочувствии, находясь в спортивном зале.  

«Всё здорово. Это пятый день после операции, уже что-то делаю в зале. Хочу всем сказать, что даже если у вас тяжёлая ситуация в жизни, какая-то травма, всегда можно найти варианты решения. Так что боритесь, будьте сильными. Всем удачи», – сказала спортсменка.  

«Всё здорово». Алина Талай приступила к тренировкам на 5 день после операции-7

Фото: instagram.com/alina_talay_  

Белорусская легкоатлетка уточнила, что через два месяца она вернётся к бегу, а в начале следующего года, возможно, уже сможет прыгать и брать барьеры.  

В середине мая операцию перенесла олимпийская чемпионка Динара Алимбекова.  

«Продолжаю реабилитацию с хорошим настроением» (здесь подробнее).  

# Легкая атлетика # калейдоскоп # Алина Талай # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Фотофакт: как изменились участники прошлых сезонов «Фабрики звезд»
28 сентября 2018 09:09

Фотофакт: как изменились участники прошлых сезонов «Фабрики звезд»

Реинкарнация? Максим Галкин показал своего древнеримского двойника
28 сентября 2018 08:26

Реинкарнация? Максим Галкин показал своего древнеримского двойника

C первого взгляда. Сколько нужно времени, чтобы влюбиться: рассказали учёные
28 сентября 2018 07:15

C первого взгляда. Сколько нужно времени, чтобы влюбиться: рассказали учёные