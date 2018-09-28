«Всё здорово». Алина Талай приступила к тренировкам на 5 день после операции
Новости Беларуси. Белорусская бегунья Алина Талай приступила к тренировкам на пятый день после операции. Об этом девушка рассказала Белорусской федерации лёгкой атлетики.
О сложностях спортсменки стало известно в августе на ЧМ в Европе. Талай бежала в финале стометровку с барьерами, но не смогла финишировать. Через несколько дней после выступления Алина объяснила причину в своём Instagram-аккаунте.
«Всем привет, это будет сожаления пост. После долгого отсутствия снова могу появиться в сети и снова могу улыбаться», – начала свой рассказ барьеристка.
Далее она отметила, что отлично начала сезон. Талай порадовалась результату 12,41, который в Европе никто не мог продемонстрировать с 1992 года. В конце июня Алина получила травму, но смогла пробежать дистанцию за 12,50 секунды.
Фото: instagram.com/alina_talay_
«И на этом моя белая полоса закончилась. Я не могла нормально ходить, не говоря о том, чтобы бегать барьеры на 100%. Каждый день я тренировалась с болью, которую невозможно было терпеть. На протяжении 6 недель», – продолжила спортсменка.
Несмотря на это, легкоатлетка решила ехать на соревнования в Берлин, где прошла в финал, но там тело уже не могло выдержать нагрузку.
«Но я сделала всё, что от меня зависело. Я боролась и боролась до конца. Иногда за улыбкой спортсмена стоит очень непростая история, хотелось бы, чтобы вы знали об этом», – закончила девушка.
Легкоатлетка Алина Талай рассказала о питании в школе
Ближе к концу лета Алина опубликовала ещё один пост, из которого стала известна причина болей спортсменки.
«Для максимального результата нужно прикладывать максимум усилий... Иногда только тело может не справиться. Оказывается, я тренировалась и выступала в Европе с переломом. И ещё удивлялась, почему же так больно (да, это стопа всё же, не колено)», – сообщила Талай, сопроводив слова фотографией перелома.
Фото: instagram.com/alina_talay_
В итоге потребовалась операция, о которой барьеристка рассказала на прошлой неделе в «истории» Instagram.
«Не лучший день моей жизни», – заметила девушка.
И вот на этой неделе стало известно, что Талай идёт на поправку. На сайте БФЛА появилось видео, где Алина рассказывает о своём самочувствии, находясь в спортивном зале.
«Всё здорово. Это пятый день после операции, уже что-то делаю в зале. Хочу всем сказать, что даже если у вас тяжёлая ситуация в жизни, какая-то травма, всегда можно найти варианты решения. Так что боритесь, будьте сильными. Всем удачи», – сказала спортсменка.
Фото: instagram.com/alina_talay_
Белорусская легкоатлетка уточнила, что через два месяца она вернётся к бегу, а в начале следующего года, возможно, уже сможет прыгать и брать барьеры.
В середине мая операцию перенесла олимпийская чемпионка Динара Алимбекова.
«Продолжаю реабилитацию с хорошим настроением» (здесь подробнее).