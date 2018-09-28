«Всё здорово». Алина Талай приступила к тренировкам на 5 день после операции

Новости Беларуси. Белорусская бегунья Алина Талай приступила к тренировкам на пятый день после операции. Об этом девушка рассказала Белорусской федерации лёгкой атлетики. О сложностях спортсменки стало известно в августе на ЧМ в Европе. Талай бежала в финале стометровку с барьерами, но не смогла финишировать. Через несколько дней после выступления Алина объяснила причину в своём Instagram-аккаунте. «Всем привет, это будет сожаления пост. После долгого отсутствия снова могу появиться в сети и снова могу улыбаться», – начала свой рассказ барьеристка. Далее она отметила, что отлично начала сезон. Талай порадовалась результату 12,41, который в Европе никто не мог продемонстрировать с 1992 года. В конце июня Алина получила травму, но смогла пробежать дистанцию за 12,50 секунды.

Фото: instagram.com/alina_talay_

«И на этом моя белая полоса закончилась. Я не могла нормально ходить, не говоря о том, чтобы бегать барьеры на 100%. Каждый день я тренировалась с болью, которую невозможно было терпеть. На протяжении 6 недель», – продолжила спортсменка. Несмотря на это, легкоатлетка решила ехать на соревнования в Берлин, где прошла в финал, но там тело уже не могло выдержать нагрузку. «Но я сделала всё, что от меня зависело. Я боролась и боролась до конца. Иногда за улыбкой спортсмена стоит очень непростая история, хотелось бы, чтобы вы знали об этом», – закончила девушка. Легкоатлетка Алина Талай рассказала о питании в школе Ближе к концу лета Алина опубликовала ещё один пост, из которого стала известна причина болей спортсменки. «Для максимального результата нужно прикладывать максимум усилий... Иногда только тело может не справиться. Оказывается, я тренировалась и выступала в Европе с переломом. И ещё удивлялась, почему же так больно (да, это стопа всё же, не колено)», – сообщила Талай, сопроводив слова фотографией перелома.

Фото: instagram.com/alina_talay_

В итоге потребовалась операция, о которой барьеристка рассказала на прошлой неделе в «истории» Instagram. «Не лучший день моей жизни», – заметила девушка. И вот на этой неделе стало известно, что Талай идёт на поправку. На сайте БФЛА появилось видео, где Алина рассказывает о своём самочувствии, находясь в спортивном зале. «Всё здорово. Это пятый день после операции, уже что-то делаю в зале. Хочу всем сказать, что даже если у вас тяжёлая ситуация в жизни, какая-то травма, всегда можно найти варианты решения. Так что боритесь, будьте сильными. Всем удачи», – сказала спортсменка.

Фото: instagram.com/alina_talay_