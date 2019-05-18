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Алине Загитовой – 17. Что расскажет Instagram об олимпийской чемпионке

18 мая 2019 13:17
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Новости России. 18 мая российской олимпийской чемпионке в одиночном фигурном катании Алине Загитовой исполняется 17 лет. Спортсменка стала первой российской фигуристкой, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании.

Алине Загитовой – 17. Что расскажет Instagram об олимпийской чемпионке-1

Фото: instagram.com/azagitova  

Широкую популярность Алина получила сразу после ОИ-2018, девушкой восхищались самые разные страны, а особенно – Россия и Япония.

Загитова и Медведева снялись в рекламе японской игры по мотивам аниме  

Алине Загитовой – 17. Что расскажет Instagram об олимпийской чемпионке-4

Фото: instagram.com/azagitova  

Вскоре после такого всплеска внимания у Загитовой произошёл очень неприятный момент – на чемпионате мира в Милане она упала три раза за одно выступление. Также стало известно, что временами, несмотря на свой талант, Алина хотела уйти из фигурного катания.

Алине Загитовой – 17. Что расскажет Instagram об олимпийской чемпионке-7

Фото: instagram.com/azagitova  

Но теперь, будем надеяться, самое страшное позади. В последних прокатах россиянка показывает стабильно отличные результаты, чему фанаты девушки безмерно рады.

Алина Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме, бронзу взяла Евгения Медведева  

Алине Загитовой – 17. Что расскажет Instagram об олимпийской чемпионке-10

Фото: instagram.com/azagitova  

На странице Загитовой в Instagram можно найти несколько детских снимков Алины, фотографии её тренировок и рисунки. Делится спортсменка и фотографиями с огромным количеством подарков, снимками подаренного в Японии питомца породы акита-ину по кличке Масару (Победа) и многими другими.

Чемпионы и собака. Алина Загитова рассказала, как прошло первое ледовое шоу Тутберидзе  

Алине Загитовой – 17. Что расскажет Instagram об олимпийской чемпионке-13

Фото: instagram.com/azagitova  

Впрочем, сказать, что фигуристка очень активна в соцсети, нельзя, поскольку у неё всего 79 публикаций. Зато с недавних пор все свои фотографии Алина подписывает на трёх языках: русском, английском и японском.

Алине Загитовой – 17. Что расскажет Instagram об олимпийской чемпионке-16

Фото: instagram.com/azagitova  

Напоследок давайте посмотрим ещё несколько снимков с олимпийской чемпионкой.

Алине Загитовой – 17. Что расскажет Instagram об олимпийской чемпионке-19

Фото: instagram.com/azagitova  

Алине Загитовой – 17. Что расскажет Instagram об олимпийской чемпионке-21

Фото: instagram.com/azagitova  

Алине Загитовой – 17. Что расскажет Instagram об олимпийской чемпионке-23

Фото: instagram.com/azagitova  

Алине Загитовой – 17. Что расскажет Instagram об олимпийской чемпионке-25

Фото: instagram.com/azagitova  

Алине Загитовой – 17. Что расскажет Instagram об олимпийской чемпионке-27

Фото: instagram.com/azagitova  

# Фигурное катание # калейдоскоп # Алина Загитова

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