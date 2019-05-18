Тина Кароль высказала своё мнение об участии белоруски ЗЕНЫ на «Евровидении»

Победитель «Евровидения-2019» определится в ночь с 18 на 19 мая. За Хрустальный микрофон сразятся представители 26 стран, в их числе и ЗЕНА. Белоруска – самая молодая участница песенного конкурса в этом году и самая юная представительница Беларуси за все годы участия страны в музыкальном состязании.

Фото: instagram.com/zena__official

«Евровидение» подарило Зинаиде Куприянович внушительную армию поклонников. К настоящему моменту видео её выступления на сцене «Евровидения» набрало более 1,2 миллиона просмотров, а число подписчиков в Instagram достигло 123 тысяч. Узнаёте? Как изменилась представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА за 7 лет Накануне финала международного песенного конкурса украинская певица Тина Кароль в сторис на своей странице в Instagram призвала подписчиков голосовать за белоруску. Артистка отметила, что её удивляют таланты Беларуси.

Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица и ранее восхищалась белорусскими артистами. В украинской версии проекта «Голос» Кароль повернулась к Юзари, Виктории Шейко, Яну Ярошу, а также к Анастасии Малашкевич. Кстати, Тина тоже участвовала в «Евровидении». В 2006 году с песней «Show Me Your Love» представительница Украины прошла в финал, где заняла 7 место.

Фото: vk.com/tinakarol