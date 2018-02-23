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15-летняя спортсменка принесла России первое золото на ОИ-2018

23 февраля 2018 07:45
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Новости России. Российские спортсмены завоевали первого золото на Олимпийских играх. Фигуристка Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой. Евгения Медведева заняла второе место.

15-летняя Загитова и 18-летняя Медведева по итогам произвольной программы набрали равное количество баллов – 156,65. Однако по итогам короткой программы Загитова опережала коллегу по команде, что позволило Алине стать олимпийской чемпионкой.

Алина Загитова (в комментарии teamrussia.pro):
Пока до конца не осознала, что произошло. Наверное, для этого нужно подержать в руках медаль. Сейчас есть только радость от того, что работа оказалась не напрасной. Спасибо всем, кто готовил меня к Олимпиаде.

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15-летняя спортсменка принесла России первое золото на ОИ-2018-1

Алина Загитова. Фото: teamrussia.pro

Напомним, 21 февраля Медведева и Загитова за 20 минут установили два мировых рекорда в короткой программе (читать далее).

15-летняя спортсменка принесла России первое золото на ОИ-2018-4

Евгения Медведева. Фото: teamrussia.pro

Третье место заняла представительница Канады Кэтлин Осмонд.

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# Фотофакт # Евгения Медведева # Зимняя Олимпиада – 2018 # Алина Загитова

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