Таинственные зеркала. Почему людей завораживает их собственное отражение?

Сложно сказать, когда было создано первое зеркало. Сейчас за точку отсчёта принято брать 13 век, когда люди научились покрывать стекло тонким слоем олова. С тех пор зеркала появились в каждом доме, и современный человек уже не представляет свою жизнь без них. Зеркала вошли в культуру. Например, хорошо известны произведения «Алиса в стране чудес», «Призрак оперы», а жителям постсоветского пространства знаком фильм «Королевство кривых зеркал». Зеркала, кстати, используются не только для того, чтобы полюбоваться на себя. Например, герой древнегреческой мифологии Персей победил горгону Медузу, глядя на неё через отражение в щите. А в книге «Гарри Поттер и Тайная комната» зеркало хоть и не спасало полностью от взгляда василиска, но помогало не умереть. В общем, все предыдущие абзацы являются предисловием к тому, что в этот раз мы решили изучить мифы, приметы и суеверия, связанные с зеркалами.

Начнём с простенькой приметы, что нельзя ссориться перед зеркалом. Почему? Потому что оно впитывает негатив, а потом излучает его. Это как солнечная батарея, которая сперва получает энергию, а затем распространяет её. Так почему бы не попробовать делиться положительными эмоциями перед зеркалом? После смерти человека принято завешивать все зеркала в его доме. Считается, что душа умершего ещё некоторое время находится в привычном ему мире. И чтобы она не влетела случайно в зеркало и не заблудилась в нём, зеркала принято завешивать. В новый дом старое зеркало не берут. Считается, что после переезда в новое жилище нужно купить и новое зеркало, чтобы не брать с собой в новую жизнь прошлый негатив. А теперь поговорим о немного более реалистичных приметах и суевериях. Разбившееся зеркало – плохая примета. Ещё бы! Об осколки можно порезаться, да к тому же нужно покупать новое. Как ни крути, ничего хорошего в разбившемся зеркале нет, как и в разбившейся тарелке. Разумеется, смотреться в треснувшее зеркало не нужно. Считается, что это вредно для здоровья – видеть себя по кусочкам в отражении осколков.

Зеркало отражает внутренний мир человека. И это правда. Строго говоря, на это способны не только зеркала. А любая отражающая поверхность. Смотрящий на своё отражение интерпретирует своего «двойника» в зависимости от своего настроения. Нет, освещение и отражательная способность тоже важны, но здесь суть проста: если человек в хорошем настроении, то и отражение ему покажется красивым. Если смотрящийся в зеркало находится в состоянии хандры, то и отражение будет ему казаться непривлекательным. Нельзя подносить маленьких детей к зеркалам. Ведь ребёнок может испугаться отражения. Попробуй разберись, что там за маленький субъект в параллельном мире, где стоит ещё одна его мама. Кстати, а почему две мамы? А его точно настоящая мама держит? Лучше не вешать зеркала в спальне. Если рассуждать с точки зрения мистики, то спящий человек более уязвим, нежели бодрствующий, поэтому из зеркального мира злые духи могут проникнуть в сон человека и нанести ему вред. Если рассматривать этот вопрос с рациональной точки зрения, то спящего ничто не должно тревожить. А ворочающийся во сне человек также отражается в зеркале. В итоге какое-то неясное движение может потревожить мозг, который заставит человека проснуться и убедиться, что вокруг нет ничего опасного.