Дункан Лоуренс из Нидерландов. Пять эффектных фото 25-летнего участника «Евровидения» из соцсетей

Нидерланды на «Евровидении» представит 25-летний певец Дункан Лоуренс. Он уже покорил не только сердца зрителей, но и возглавил рейтинги букмекеров.
Певца называют главным фаворитом конкурса.
Нидерланды на «Евровидении» представит 25-летний певец Дункан Лоуренс. Он уже покорил не только сердца зрителей, но и возглавил рейтинги букмекеров.
Певца называют главным фаворитом конкурса.
Фото: instagram.com/itsduncanlaurence
Номер Лоуренса получился максимально минималистичным: на сцене лишь рояль и сам певец. Все спецэффекты создаются лишь при помощи света и прожекторов.
Фото: instagram.com/itsduncanlaurence
А вот так певец украсил свою гримерку в Тель-Авиве.
Фото: instagram.com/itsduncanlaurence
Молодой человек начал заниматься музыкой с самого детства. Именно это увлечение помогло ему понять, что при помощи музыки можно честно и искренне обратиться к большой аудитории.
Фото: instagram.com/itsduncanlaurence
На конкурсной сцене певец исполняет песню «Arcade». Эта композиция о тоске, жажде любви, желании чего-то недостижимого и надежде.
Фото: instagram.com/itsduncanlaurence
В Instagram у певца более 90 тысяч подписчиков.
Больше фактов о Дункане Лоуренсе из Нидерландов и ответ на вопрос о том, кому он посвятил песню читайте здесь.