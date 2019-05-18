Дункан Лоуренс из Нидерландов. Пять эффектных фото 25-летнего участника «Евровидения» из соцсетей

Нидерланды на «Евровидении» представит 25-летний певец Дункан Лоуренс. Он уже покорил не только сердца зрителей, но и возглавил рейтинги букмекеров. Певца называют главным фаворитом конкурса.

Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Номер Лоуренса получился максимально минималистичным: на сцене лишь рояль и сам певец. Все спецэффекты создаются лишь при помощи света и прожекторов.

Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

А вот так певец украсил свою гримерку в Тель-Авиве.

Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Молодой человек начал заниматься музыкой с самого детства. Именно это увлечение помогло ему понять, что при помощи музыки можно честно и искренне обратиться к большой аудитории.

Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

На конкурсной сцене певец исполняет песню «Arcade». Эта композиция о тоске, жажде любви, желании чего-то недостижимого и надежде.

Фото: instagram.com/itsduncanlaurence