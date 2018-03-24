«Всё-таки не будем забывать, что ей 15»: тренер Загитовой извинился перед болельщиками

Новости России. Алина Загитова трижды упала во время выступления на чемпионате мира в Милане.

Текущий сезон стал первым во взрослом фигурном катании для Загитовой. Спортсменка отлично показала себя на ОИ-2018, но выступление в Милане стало для девушки весьма неудачным.

После короткой программы россиянка была на втором месте (79,51 балла), но во время произвольной программы Алина трижды упала. За прокат она получила 128,21 балла и заняла на чемпионате пятое место.

Федерация фигурного катания на коньках России приводит слова тренера Загитовой.

«Хотим извиниться перед всеми болельщиками, которые поддерживали Алину и наш тренерский состав. Всё-таки не будем забывать, что ей 15, и это её дебютный чемпионат мира. К сожалению, в произвольной программе она не справилась с нервами», – прокомментировал Даниил Глейхенгауз.