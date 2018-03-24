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«Всё-таки не будем забывать, что ей 15»: тренер Загитовой извинился перед болельщиками

24 марта 2018 10:39
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Новости России. Алина Загитова трижды упала во время выступления на чемпионате мира в Милане.  

Текущий сезон стал первым во взрослом фигурном катании для Загитовой. Спортсменка отлично показала себя на ОИ-2018, но выступление в Милане стало для девушки весьма неудачным.  

После короткой программы россиянка была на втором месте (79,51 балла), но во время произвольной программы Алина трижды упала. За прокат она получила 128,21 балла и заняла на чемпионате пятое место.  

Федерация фигурного катания на коньках России приводит слова тренера Загитовой.  

«Хотим извиниться перед всеми болельщиками, которые поддерживали Алину и наш тренерский состав. Всё-таки не будем забывать, что ей 15, и это её дебютный чемпионат мира. К сожалению, в произвольной программе она не справилась с нервами», – прокомментировал Даниил Глейхенгауз.  

«Всё-таки не будем забывать, что ей 15»: тренер Загитовой извинился перед болельщиками -1

Фото: instagram.com/azagitova  

Поклонники выразили Алине Загитовой свою поддержку.  

«Алина, ты большая умница! Не переживай! Все получится! Непременно!»,  

«Милая наша, ты самая лучшая! Всё у тебя ещё будет замечательно! Мы тебя очень-очень любим!»,  

«Алина, спасибо тебе за выступление и смелость! Ты поехала и откатала, подарив нам 3 квоты на следующий сезон! Настоящая Олимпийская чемпионка!»,  

«Держись Алиночка, у тебя всё ещё впереди и этот опыт поможет тебе стать лучшей, мы в тебя верим».  

Первое место на чемпионате мира в Милане досталось фигуристке из Канады Кэтлин Осмонд, которая в сумме набрала 223,23 балла. Второе и третье места завоевали представительницы Японии – Вакаба Хигути и Сатоко Мияхара.

Алина Загитова: «Папа помогает, потому что он в спорте больше времени, чем я» (здесь подробнее).  

# Фигурное катание # калейдоскоп # Алина Загитова # Кэтлин Осмонд # Вакаба Хигути # Сатоко Мияхара

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