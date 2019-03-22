Алина Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме, бронзу взяла Евгения Медведева

Новости России. По итогам произвольной программы в женском одиночном катании на ЧМ в Сайтаме победительницами стали две ученицы Тутберидзе и одна бывшая ученица Этери. Загитова взяла золото, Турсынбаева завоевала серебро, Медведева выиграла бронзу.
Новости России. По итогам произвольной программы в женском одиночном катании на ЧМ в Сайтаме победительницами стали две ученицы Тутберидзе и одна бывшая ученица Этери. Загитова взяла золото, Турсынбаева завоевала серебро, Медведева выиграла бронзу.
Фото: Getty Images
Начало произвольной программы получилось неожиданным. Многие фигуристки падали даже после привычных им элементов, что наводило на мысль о каком-то особенно скользком льде.
Выступление россиянок началось с Софьи Самодуровой. Спортсменка продемонстрировала каскад из тройных флипа и тулупа, далее пошли тройные риттбергер и сальхов, затем каскад из двойного акселя и тройного тулупа. Последний каскад из двойных акселя, тулупа и риттбергера получился с помаркой.
Поскольку почти все фигуристки, выступавшие до Самодуровой, падали или касались льда, полученные девушкой 138,16 балла позволили ей занять второе промежуточное место с общим баллов 208,58. После выступления всех спортсменок Софья стала восьмой.
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Для японки Рики Кихиры домашний ЧМ сложился неудачно. У неё были помарки во время короткой программы, затем она упала на тренировке и повторила падение во время произвольной программы.
Зрители восторженно восприняли её каскад из тройных акселя и тулупа, но затем японка упала. Далее вышла помарка с другим каскадом. Остальная часть выступления прошла гладко, и Кихира получила щедрые 152,59 балла, а в сумме баллов получилось 223,49. До выступления тройки победителей Рика занимала промежуточное первое место, но затем опустилась на четвёртую строчку.
Следом за Кихирой на лёд вышла Евгения Медведева. Россиянка начала с тройного лутца, далее последовал каскад из тройных сальхова и риттбергера. В итоге двукратная серебряная призёрка ОИ не допустила ни одной помарки. Евгения получила 149,57 балла за произвольную программу, общую оценку в 223,80 балла и итоговое третье место.
Фото: twitter.com/olympicchannel
Через нескольких других участниц пришёл черёд японки Каори Сакамото, которая после короткой программы занимала второе промежуточное место. Фигуристка начала выступление каскадом из тройных флипа и тулупа, далее пошли двойной аксель и тройной лутц. Были и другие сложные элементы, но ключевым моментом, повлиявшим на оценку, стала ошибка на флипе, который получился одинарным вместо тройного. Итог – 145,97 за произвольную, 222,83 общая оценка и пятое итоговое место.
Следом за Каори вышла лидировавшая после короткой программы Алина Загитова. Фигуристка выступила почти идеально, допустив лёгкую помарку на каскаде из тройных лутца и риттбергера. Когда Алина получила 155,42 балла за произвольную, её общий балл стал 237,50, обеспечив ей серьёзный отрыв от оппоненток и итоговое первое место.
Фото: twitter.com/olympicchannel
Последней на лёд вышла Элизабет Турсынбаева из Казахстана. И впервые в истории взрослого женского одиночного катания спортсменка исполнила четверной сальхов. После этого Элизбет только оставалось не упасть, чтобы уверенно войти в тройку лучших. Турсынбаева немного неудачно приземлилась с двойного акселя, но потеря 0,7 балла была не критична. Несмотря на прекрасный прокат и четверной сальхов, представительница Казахстана получила за произвольную 148,80 балла, меньше, чем упавшая Кихира. Общий балл – 224,75, это второе итоговое место.
Фото: twitter.com/olympicchannel
На этом выступления завершились. Стоит упомянуть, что во время награждения обнялись Загитова и Медведева, это вызвало бурные овации.