Алина Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме, бронзу взяла Евгения Медведева

Новости России. По итогам произвольной программы в женском одиночном катании на ЧМ в Сайтаме победительницами стали две ученицы Тутберидзе и одна бывшая ученица Этери. Загитова взяла золото, Турсынбаева завоевала серебро, Медведева выиграла бронзу.

Начало произвольной программы получилось неожиданным. Многие фигуристки падали даже после привычных им элементов, что наводило на мысль о каком-то особенно скользком льде.

Выступление россиянок началось с Софьи Самодуровой. Спортсменка продемонстрировала каскад из тройных флипа и тулупа, далее пошли тройные риттбергер и сальхов, затем каскад из двойного акселя и тройного тулупа. Последний каскад из двойных акселя, тулупа и риттбергера получился с помаркой.

Поскольку почти все фигуристки, выступавшие до Самодуровой, падали или касались льда, полученные девушкой 138,16 балла позволили ей занять второе промежуточное место с общим баллов 208,58. После выступления всех спортсменок Софья стала восьмой.

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Для японки Рики Кихиры домашний ЧМ сложился неудачно. У неё были помарки во время короткой программы, затем она упала на тренировке и повторила падение во время произвольной программы.

Зрители восторженно восприняли её каскад из тройных акселя и тулупа, но затем японка упала. Далее вышла помарка с другим каскадом. Остальная часть выступления прошла гладко, и Кихира получила щедрые 152,59 балла, а в сумме баллов получилось 223,49. До выступления тройки победителей Рика занимала промежуточное первое место, но затем опустилась на четвёртую строчку.

Следом за Кихирой на лёд вышла Евгения Медведева. Россиянка начала с тройного лутца, далее последовал каскад из тройных сальхова и риттбергера. В итоге двукратная серебряная призёрка ОИ не допустила ни одной помарки. Евгения получила 149,57 балла за произвольную программу, общую оценку в 223,80 балла и итоговое третье место.