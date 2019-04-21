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Чемпионы и собака. Алина Загитова рассказала, как прошло первое ледовое шоу Тутберидзе

21 апреля 2019 12:00
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Новости России. Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как прошло первое ледовое шоу Этери Тутберидзе.  

Своими впечатлениями спортсменка поделилась в Instagram.  

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Чемпионы и собака. Алина Загитова рассказала, как прошло первое ледовое шоу Тутберидзе-1

Фото: instagram.com/azagitova

Ледовое шоу Тутберидзе под названием «Чемпионы на льду» прошло в Краснодаре. Загитова показала на нем свою олимпийскую программу. Также на лед вышла любимая собака фигуристки – Масару.  

Алина Загитова:  
Вчера и сегодня состоялся дебют шоу «Чемпионы на льду» моего дорогого тренера, и я с большим удовольствием показала свою победную олимпийскую программу. И Масару тоже была со мной рядом в её новом олимпийском наряде.   

Чемпионы и собака. Алина Загитова рассказала, как прошло первое ледовое шоу Тутберидзе-4

Фото: instagram.com/azagitova

Чемпионы и собака. Алина Загитова рассказала, как прошло первое ледовое шоу Тутберидзе-6

Фото: instagram.com/azagitova

Также спортсменка показала на фото огромное сердце, которое ей подарили поклонники, а также кадры выступления своего питомца.   

Чемпионы и собака. Алина Загитова рассказала, как прошло первое ледовое шоу Тутберидзе-9

Фото: instagram.com/azagitova

Чемпионы и собака. Алина Загитова рассказала, как прошло первое ледовое шоу Тутберидзе-11

Фото: instagram.com/azagitova

Кроме Загитовой в шоу приняли участие другие известные и титулованные фигуристы – Александра Трусова, Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Максим Ковтун, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.   

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# Фигурное катание # калейдоскоп # Алина Загитова # Этери Тутберидзе # Фотофакт

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