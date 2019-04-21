Чемпионы и собака. Алина Загитова рассказала, как прошло первое ледовое шоу Тутберидзе

Новости России. Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как прошло первое ледовое шоу Этери Тутберидзе.
Своими впечатлениями спортсменка поделилась в Instagram.
Тарасова и Тутберидзе, Мишин и Орсер. Кто сегодня делает фигуристов-чемпионов?
Новости России. Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как прошло первое ледовое шоу Этери Тутберидзе.
Своими впечатлениями спортсменка поделилась в Instagram.
Тарасова и Тутберидзе, Мишин и Орсер. Кто сегодня делает фигуристов-чемпионов?
Фото: instagram.com/azagitova
Ледовое шоу Тутберидзе под названием «Чемпионы на льду» прошло в Краснодаре. Загитова показала на нем свою олимпийскую программу. Также на лед вышла любимая собака фигуристки – Масару.
Алина Загитова:
Вчера и сегодня состоялся дебют шоу «Чемпионы на льду» моего дорогого тренера, и я с большим удовольствием показала свою победную олимпийскую программу. И Масару тоже была со мной рядом в её новом олимпийском наряде.
Фото: instagram.com/azagitova
Фото: instagram.com/azagitova
Также спортсменка показала на фото огромное сердце, которое ей подарили поклонники, а также кадры выступления своего питомца.
Фото: instagram.com/azagitova
Фото: instagram.com/azagitova
Кроме Загитовой в шоу приняли участие другие известные и титулованные фигуристы – Александра Трусова, Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Максим Ковтун, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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