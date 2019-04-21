Чемпионы и собака. Алина Загитова рассказала, как прошло первое ледовое шоу Тутберидзе

Ледовое шоу Тутберидзе под названием «Чемпионы на льду» прошло в Краснодаре. Загитова показала на нем свою олимпийскую программу. Также на лед вышла любимая собака фигуристки – Масару.

Алина Загитова:

Вчера и сегодня состоялся дебют шоу «Чемпионы на льду» моего дорогого тренера, и я с большим удовольствием показала свою победную олимпийскую программу. И Масару тоже была со мной рядом в её новом олимпийском наряде.