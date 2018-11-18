Загитова призналась, что временами хочет бросить фигурное катание

Новости России. После победы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве Алина Загитова призналась, что иногда испытывает желание бросить спорт.

Ранее Этери Тутберидзе рассказывала, что летом 2017 года Алина хотела прекратить тренировки и как-то раз даже убежала прямо на коньках. Однако женщине удалось убедить свою подопечную продолжить выступать, после чего спортсменка стала чемпионкой ОИ-2018.