Загитова призналась, что временами хочет бросить фигурное катание

Новости России. После победы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве Алина Загитова призналась, что иногда испытывает желание бросить спорт.
Ранее Этери Тутберидзе рассказывала, что летом 2017 года Алина хотела прекратить тренировки и как-то раз даже убежала прямо на коньках. Однако женщине удалось убедить свою подопечную продолжить выступать, после чего спортсменка стала чемпионкой ОИ-2018.
Фото: Федерация фигурного катания на коньках России
В этот раз сама Загитова призналась, что у неё бывают периоды, когда не хочется выходить на лёд. В этом случае девушку подбадривают тренеры и родители.
Своё выступление на этапе Гран-при Алина описала сдержанно. Она порадовалась выполненному каскаду, но осталась недовольна тем, что прыгнула двойной флип вместо тройного.
Осенью 2018 года Загитова обновила мировой рекорд на турнире Japan Open.
Отрыв от второго места составил почти 30 баллов – подробнее здесь.