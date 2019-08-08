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А вы знали, что сегодня день кота? Смотрите, как выглядят котики известных людей

08 августа 2019 11:17
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Восьмого августа празднуется день кота и кошек. Эту пушистые или не всегда питомцы не устают дарить тепло, уют и хорошие эмоции окружающим. Нужно заметить, что кошки всегда очень индивидуальные. В нашем материале мы предлагаем посмотреть на питомцев известных людей.

Карл Лагерфельд

Умер Карл Лагерфельд. Художник, который никогда не повторялся

А вы знали, что сегодня день кота? Смотрите, как выглядят котики известных людей-1

Фото: instagram.com/choupettesdiary

Сальвадор Дали

А вы знали, что сегодня день кота? Смотрите, как выглядят котики известных людей-4

Жизнь Сальвадора Дали была интересной и насыщенной, узнать интересные факты можно здесь.

Владимир Короткевич

Владимир Короткевич. Страницы жизни белорусского писателя

А вы знали, что сегодня день кота? Смотрите, как выглядят котики известных людей-7

Иосиф Бродский

А вы знали, что сегодня день кота? Смотрите, как выглядят котики известных людей-10

Эрнест Хемингуэй

Эрнест Хемингуэй. Как любящий жизнь красавец превратился в унылого потухшего старика

А вы знали, что сегодня день кота? Смотрите, как выглядят котики известных людей-13

Вивьен Ли

Вивьен Ли хотела получать радость от жизни, ценила чувство юмора и ненавидела эгоистов - здесь подробнее.

А вы знали, что сегодня день кота? Смотрите, как выглядят котики известных людей-16

Эд Ширан

145 тысяч подписчиков за 14 часов: у котов Эда Ширана появилась своя страница в Instagram

А вы знали, что сегодня день кота? Смотрите, как выглядят котики известных людей-19

Фото: instagram.com/thewibbles  

Продолжить любоваться котами можно по ссылке.

# Животные # калейдоскоп # Карл Лагерфельд # Сальвадор Дали # Владимир Короткевич # Иосиф Бродский # Эрнест Хемингуэй # Вивьен Ли # Эд Ширан

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