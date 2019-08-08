А вы знали, что сегодня день кота? Смотрите, как выглядят котики известных людей
Восьмого августа празднуется день кота и кошек. Эту пушистые или не всегда питомцы не устают дарить тепло, уют и хорошие эмоции окружающим. Нужно заметить, что кошки всегда очень индивидуальные. В нашем материале мы предлагаем посмотреть на питомцев известных людей.
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Фото: instagram.com/choupettesdiary
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Фото: instagram.com/thewibbles
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