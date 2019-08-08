А вы знали, что сегодня день кота? Смотрите, как выглядят котики известных людей

Восьмого августа празднуется день кота и кошек. Эту пушистые или не всегда питомцы не устают дарить тепло, уют и хорошие эмоции окружающим. Нужно заметить, что кошки всегда очень индивидуальные. В нашем материале мы предлагаем посмотреть на питомцев известных людей.

Карл Лагерфельд

Умер Карл Лагерфельд. Художник, который никогда не повторялся