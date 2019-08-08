Папа и пятеро детей. Дети Екатерины Климовой отдыхают с новой семьёй Игоря Петренко
Новости России. Бывший муж Екатерины Климовой отправился в теплые края с супругой и детьми. На отдыхе замечены три дочки Игоря Петренко от брака с Кристиной Бродской и два сына от брака с Екатериной Климовой.
41-летний актер поделился в своем Instagram-аккаунте кадрами семейной идиллии. На одной из фотографий запечатлена жена Петренко во время обеда, рядом с которой уснули дочки.
Фото: instagram.com/ikpetrenko
Игорь Петренко:
Теперь мама может и поесть.
Фото: instagram.com/ikpetrenko
Подписчиков удивило, как сильно подросли дети звездной пары. Поклонники оставили множество добрых комментариев и пожеланий хорошего отдыха.
Екатерина Климова считает детей счастьем. Актриса показала всех своих детей на одном фото – здесь подробнее.