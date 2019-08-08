Папа и пятеро детей. Дети Екатерины Климовой отдыхают с новой семьёй Игоря Петренко

Новости России. Бывший муж Екатерины Климовой отправился в теплые края с супругой и детьми. На отдыхе замечены три дочки Игоря Петренко от брака с Кристиной Бродской и два сына от брака с Екатериной Климовой.

41-летний актер поделился в своем Instagram-аккаунте кадрами семейной идиллии. На одной из фотографий запечатлена жена Петренко во время обеда, рядом с которой уснули дочки.